暖身補元氣 羊肉益氣補虛、蛋白質助肌肉修復

「冬令進補」季節到來，羊肉爐是熱門首選，營養師提醒多搭配蔬菜食用。（本報資料照片）

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而從營養學的角度來看，羊肉營養價值極高，富含優質蛋白質、多種維生素和鐵、鋅、鉀、鈣等礦物質，且脂肪與熱量相對較牛豬低，是冬令進補的好食材。

台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，羊肉的蛋白質含量在肉類之中名列前茅，每100克瘦羊肉約含26克蛋白質，再加上必需氨基酸及維生素B群，是肌肉合成關鍵。發育的青少年、肌肉流失的中老年人，可適量攝取羊肉幫助肌肉生長及修復。其飽和脂肪也較低，且支鏈胺基酸（BCAA）對增肌肉很有幫助，適合健身愛好者。

另外，羊肉的不飽和脂肪酸對心血管健康有益，可降低壞膽固醇和抗發炎。陳姿吟提醒，羊肉屬於紅肉，不宜吃多，各部位的脂肪比例不同。羊肋排的脂肪含量最高，帶皮肉塊的脂肪含量也不低，應選擇脂肪較少的羊肉片。烹調方式也要避免油炸和過度燒烤，以汆燙、清燉搭配大量蔬菜，就能健康享用。

如果是烹煮湯品或是吃羊肉爐時，陳姿吟說，可增加高麗菜、菇類、白蘿蔔等，吸收油脂並增加纖維，盡量以原型食物為主，增加飽足感。調味部分要避開沙茶醬、麻油、花生粉等高熱量醬料，斷開過多的熱量、油脂、鈉含量，減少對腎臟、血脂 造成負擔。

陳姿吟提醒，市售的羊肉爐一餐保守估計熱量超過1000大卡，吃下來可能鈉含量超標。不想變胖的進食順序，要先吃菜，再吃肉類和蛋白質，最後再吃澱粉。冬天盛產白蘿蔔，羊肉配蘿蔔是經典組合，一起燉煮除了味道清甜，也達到去濕、補氣功效，也能驅寒滋補。

羊肉的吃法多元，陳姿吟建議，掌握挑選部位、清淡煮法、進食順序原則，降低羊肉料理的熱量，攝取豐富的蛋白質、維生素，又不會吃進過多油脂。而腎功能不好的人，要嚴格控制羊肉攝取量，選擇瘦肉、不喝肉湯，才能補充營養又保護腎臟。