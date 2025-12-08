醫美入門磚 皮鬆選電波 皮垂用音波

我的頻道

林琮恩
如果皮膚鬆弛，可選擇電波拉皮消除皺紋。(本報資料照片)
電波除皺、音波拉提具有非侵入性特色，是許多民眾做醫美的入門磚，不少人卻難以選擇適合自己的療程。醫師表示，兩者都是透過熱能，讓膠原蛋白、深層組織收縮，膠原蛋白增生，建議可把握「皮鬆選電波，皮垂用音波」的原則進行挑選。

台灣長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎說，電波、音波原理類似烤肉，把肉片放在熱源上，可看到肉片逐漸收縮，透過精準熱度、深度控制，把熱能放在需要加熱的組織處，促進膠原蛋白新生，達到除皺、拉提效果。電波除皺加熱深度可從深到淺，1.1毫米至4.3毫米間；音波拉提則類似「隔山打牛」，探頭放在皮膚表面，熱能可深入筋膜層，視情況選擇不同加熱深度。

電波與音波治療時間，均在一小時上下。王芳穎說，電波治療時，疼痛感受以熱感為主，治療後可能導致部分部位紅腫；音波拉提則會呈現點狀刺痛感，治療後少數人會有短暫肌肉痠痛。因治療後需等待膠原蛋白重組、再生，效果在3至6個月達高峰，可維持約1至2年，但視生活習慣而異。

王芳穎提醒，電波除皺的病人身體中不可有金屬植入物，否則在電流影響下，恐有生命危險；音波加熱深度較深，易影響神經，若是顏面神經異常的病人，就不適合使用此類型治療；患有皮膚病的患者，建議先完成皮膚疾病改善，膚況恢復後，再經醫師評估，討論使用電波或音波治療。治療後至效果出現前，應養成健康生活習慣，避免抽菸、喝酒，才能延長治療效果。

少數民眾治療後，因過程中加熱過度導致燙傷，臉上會出現水泡；也有人因熱能加熱脂肪層，導致臉部塌陷萎縮。對此，王芳穎說，一般建議治療過程中，要維持病人意識清醒，接受痛感測試，適時調整施打強度，才能避免這類情況，且建議至少間隔1年以上，再進行下一次療程。

