更勝拉伸跑跳…揮臂舉腿踮腳 精氣神都更好

世界新聞網輯
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖。（圖／123RF）
「零門檻」的居家運動快跟練！一名網友「fumarole」近日在小紅書分享「原地揮臂高舉腿」晨練影片，在平台上獲大量按讚與跟風。她表示自己「每天早上閉著眼做100下，沖澡換衣就能出門」，不僅省時，氣色與精神也明顯變好，直呼這套動作「比拉伸更強力、比跑跳更柔韌」，成為忙碌族與健身新手的最愛。

影片中，「fumarole」示範雙臂大幅揮動、雙腿輪流高抬，並強調「全程踮腳尖」才能達到最佳效果。雖然看起來簡單，但實際操作卻讓不少網友大喊「累爆」，留言區充滿跟練回饋。「跟著做兩次就全身燒起來」、「腹股溝酸得不行，才知道自己用對力」、「這根本比跑步還累」等留言陸續湧現。也有人驚訝：「後腳跟全程不著地？姐你太強了！」「fumarole」回應：「一定要，效果差很多。」

多名網友表示，這套動作十分適合日常忙碌、懶得去健身房的人，也能讓運動習慣不穩定的人更容易入手。「只要幾分鐘、沒有器材，不會跳也不會吵到鄰居。」一名網友說自己準備挑戰「100天百次打卡」，也有剛上過舞蹈課、全身痠痛的使用者表示，「做完這個反而舒服很多」。

不少人留言稱讚「fumarole」狀態緊實、體態如少女，更因此激起跟練動力。有人笑稱：「看完覺得自己也可以，做完發現根本不行。」也有人形容這套動作「抽象但上頭」，每天做完都覺得精神變好。

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。值得注意的是，大幅度抬腿動作留意膝蓋穩定、踮腳循序漸進，不過度激烈才能真正有助促進血液循環與提升代謝。

2025-11-24 19:18
