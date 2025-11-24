台灣人偏好中藥補氣養生 衛福部長石崇良：輔導轉型 迎向新復興時代

衛福部長石崇良出席「中藥本草文化節」時表示，中醫藥已是日常文化。（記者廖靜清／攝影）

多數台灣人有看中醫、吃中藥的經驗，除了「補氣強身」的觀念，中醫經過科學化的轉變，與現代醫療體系融合，提供更全面的治療方案。衛福部長石崇良日前出席「中藥本草文化節」時，表示中醫藥已是日常文化，更是救命仙丹，在新冠疫情 發燒之際，「清冠一號」發揮了重要作用。

石崇良指出，2019年12月立法院三讀通過「中醫藥發展法」後，極力推動「中醫優質發展計畫」與「中醫藥振興計畫」。包括每5年訂定中醫藥發展計畫，保障財政及行政資源；另強化中醫藥在全民健康照護之功能及角色，提升中醫醫療可近性與醫療品質，包括完善中藥品質管理規範，提升中藥品質。

台灣邁入超高齡社會，截至2025年10月底，全國65歲以上長者已達465萬人，民眾對於中醫的需求逐漸成長。而中醫的角色日益重要，從慢性病管理、預防保健到長照服務，中醫藥透過多元方式應對高齡化挑戰。石崇良說，許多偏鄉地區，中醫的掛號就診人數反而多於西醫，未來會積極促進中醫發展。

除了慢性病照護以及預防保健，石崇良強調，中藥也面臨供應鏈 挑戰，台灣中藥材多數仰賴進口，供應鏈不穩定、有極高的依存度。政府正推動中藥本土產業發展，鼓勵業者種植適合的藥材，未來也會尋求多方及區域合作，例如與東南亞 國家建立中醫藥發展共融圈，成為多元化供應鏈來源。

近年來，國人愈來愈重視中醫藥保健與養生，衛福部為增進民眾的中醫藥知識教育，以「輕盈輕養生」為主題，串聯國內中醫藥產業資源推動一系列多元的中醫藥活動，包括「本草市集」、「手作體驗」及「漢藥時光廊」，邀請民眾走進中藥房體驗中藥本草文化的奧妙。

衛福部中醫藥司司長蘇奕璋表示，大稻埕擁有深厚的中藥文化底蘊，南北貨與中藥材商家集中。傳統中藥行陸續轉型，開發草本茶包、漢方藥膳等新的文創產品，將中藥融入現代生活風格，並提供創新的互動體驗吸引年輕客群，也翻轉了中藥給人的既定藥補印象。

從藥櫃中的一帖方到廚房裡的一味香，中藥本草早已融入民眾的日常。蘇奕璋說，傳統中藥行的轉型讓中藥應用不再只是治病的藥物，台灣的中藥產業正在進行革新運動，從食材、藥材的角度把中藥發揚光大，客群涵蓋全年齡層，突破大眾對中藥的成見。