經前症候群35歲高峰 會隨年齡緩解

NOW健康
醫師提醒，經前症狀35歲是高峰，但有些症狀會逐漸趨緩並非一路惡化；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，經前症狀35歲是高峰，但有些症狀會逐漸趨緩並非一路惡化；示意圖。（圖／123RF）

「以前經前頂多覺得累，怎麼現在脾氣也變差了？」許多30多歲女性都有這樣的困擾。統計顯示將近半數育齡女性受經前不適所苦，隨著年齡增長，不少人擔心症狀會愈來愈嚴重，但臨床觀察與研究顯示，事實未必如此。

根據「Archives of Women's Mental Health」期刊追蹤全球超過7000名女性的研究發現，經前症狀並非隨年齡直線惡化，而是在35歲左右達到高峰後有些症狀會逐漸趨緩。研究指出，35歲前後女性常見的困擾包括：疲倦、易怒、腹脹、情緒低落等。這是因為這個階段卵巢功能仍旺盛、荷爾蒙波動幅度最大，進而影響腦內血清素平衡。相對地，腹部絞痛、注意力不集中等症狀反而會隨年齡減輕；而乳房脹痛、水腫、體重變化等，則多半在接近更年期時才變得明顯。

台灣光田綜合醫院婦產科吳成玄醫師指出，「心理症狀如焦慮、情緒起伏，在各年齡層差異不大；但身體上的症狀，例如健忘、頭痛、睡眠品質變差，確實會隨著年齡增加而更明顯。」尤其對荷爾蒙變化敏感的女性，在30歲後期至40多歲之間，感受通常最明顯。

吳成玄醫師建議20到35歲的女性若開始出現經前症候群的困擾，可以先記錄兩個月的症狀觀察規律；並規律維持每周運動150分鐘、減少高鹽高糖和咖啡因、多吃深綠色蔬菜和堅果等富含維生素B群、鈣、鎂等食物，對於改善大部分輕中度症狀有其效用。

若是35到45歲進入症候群的高峰期，可說是已影響工作或生活，應該就醫評估；醫師會根據狀況開立調節血清素的藥物改善情緒、消炎止痛藥緩解疼痛、利尿劑減輕水腫，或用口服避孕藥穩定荷爾蒙，若有需要則輔以認知行為治療對情緒症狀也很有幫助。吳成玄醫師補充，女性到了45歲之後要特別注意，若經期開始變得不規律、症狀不再侷限於經前，可能是更年期過渡期的訊號，需找婦產科醫師評估。

吳成玄醫師提醒，吸菸會讓症狀更嚴重，戒菸能明顯改善症狀，而保持充足睡眠、學習瑜伽或冥想等放鬆技巧，都有助於身體應對荷爾蒙變化。經前症候群不是必須忍受的宿命，女性了解症狀原貌後就能更從容面對身體變化。當症狀影響生活品質時，透過生活調整和必要的醫療協助，都能有效改善。（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/）

咖啡

延伸閱讀

