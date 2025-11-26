復健科醫師也腰痠背痛 「保養品」推薦抬臀與棒式

抬臀運動，可訓練下背與臀部肌群。（本報資料照片）

台灣桃園長庚醫院副院長蔡文鐘雖然是專業的復健科醫師，卻也深受腰痠背痛所擾。他坦言，自己的問題與多數上班族一樣，來自久坐與不良姿勢，他一天的門診動輒八到九小時，中間連續四、五小時固定坐姿看診，加上替患者做超音波檢查時必須彎腰、扭身，這些動作都讓他的腰背負擔大增。但他平時透過加強核心與伸展運動，大幅降低腰痠背痛的機率。

「即使是復健科醫師，也逃不過腰痠背痛。」蔡文鐘說，幾年前他熱中羽球 運動，彎腰救球、快速前後移動習以為常，某次因打球加上感冒未充分休息，導致嚴重的坐骨神經痛。疼痛感從腰部一路往下延伸到臀部、大腿後側，甚至到腳底。

做了影像檢查，發現是腰椎第五節神經受到椎間盤壓迫，即使連續吃了兩周消炎止痛藥，疼痛感也只減輕三到四成。於是他開始規律進行伸展，搭配腰部牽引治療，他說，腰部牽引治療前兩三個月進展很慢，直到第三、四個月才明顯改善，約八到九個月後症狀完全消失。

頭愈低頸椎承重愈大

蔡文鐘說，千萬別以為只是頭往下傾一點，對身體不會有太大的傷害，頭部重量約4.5公斤，若前傾15度，頸椎承受的重量增加2.5倍、前傾30度則增加4倍，長時間下來易造成頸部肌肉緊繃、血液循環變差、廢物堆積，就容易痠痛。

蔡文鐘說，要改善這些痠痛，不是靠吃藥，而是從日常做起。像是久坐族的坐姿應讓椅背支撐住腰背，接觸面積愈大愈能幫忙分散壓力，椅子不必刻意購買昂貴的人體工學椅，只要軟硬適中即可，滑手機時一定要把手機抬高，讓頸部保持直立，減少頸椎負擔，而不是埋頭彎脖子看螢幕。

除了調整姿勢，伸展與核心肌群訓練是預防痠痛最有效的方式。蔡文鐘每天一定會做腰背伸展與核心運動，兩者缺一不可。

伸展+核心訓練 每日必做功課

他最推薦的核心訓練包括抬臀與棒式。抬臀運動是仰躺、膝蓋彎曲、將臀部抬起，可訓練下背與臀部肌群；棒式是趴姿、用手肘撐地，訓練核心穩定度，初學者只要每次能做30秒，每天做至少5到10組即可。蔡文鐘強調，核心肌群強，在搬重物或運動時身體才不會用錯力，減少代償動作造成的拉傷。

伸展運動是他每天都會做的「保養品」。最簡單的抱膝運動可以放鬆下背與大腿後側；梨狀肌伸展則能改善久坐引起的臀部緊繃，只要躺著、膝蓋彎曲，手抓對側大腿往身體靠近即可。他認為最理想是每日做一次，至少兩天做一次，就能明顯減少僵硬感。

肩頸僵硬的人，他建議每天在工作中穿插短暫活動，把頸椎往前屈、後仰、左右側彎、左右旋轉，各停留三到五秒，一回合只需不到一分鐘，半小時到40分鐘做一次，有助增加局部循環。