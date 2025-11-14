西班牙「一天吃5餐」反而很健康？53歲日女留學後懂了

我的頻道

元氣網
圖為西班牙安達魯西亞首府塞維爾街頭的餐廳。(路透)
圖為西班牙安達魯西亞首府塞維爾街頭的餐廳。(路透)

在講求時間效益的現代社會，許多人習慣用幾十分鐘快速解決三餐，但這樣的高效率生活方式，是否讓我們在不知不覺間遺失了某些珍貴的東西？日本53歲女子Rita在離婚後隻身赴西班牙留學，在著作「自由、明亮又開朗地度過──西班牙式的奢華生活」中揭開「一日五餐」飲食文化背後隱藏的幸福哲學。

一天五餐的節奏

「西班牙人一天吃五餐」初聽這句話時，Rita既驚訝又有些羨慕：「真的有必要吃那麼多餐嗎？」當她實際住在西班牙後，才漸漸明白這樣的節奏有多自然，也多麼溫柔地照顧著身心。

從早餐、第二次早餐、午餐、下午茶點到晚餐，這五個時段不只是進食，而是生活裡一個個充滿意義的小儀式。即使在忙碌的日子，也會在其間稍作休息、閒聊或在咖啡館放鬆。吃飯這件事深深嵌入生活節奏之中，成為品味人生的重要片刻。

早晨通常以咖啡配吐司，或吉拿棒搭熱巧克力等輕食開啟一天。接著約上午10點左右，人們會在學校或職場進行「第二次早餐」，吃點三明治或水果並與同事閒談，街邊咖啡館也因此熱鬧起來，兩次早餐讓身心都緩緩進入良好的工作節奏。

午餐是一天的主角

到了14點左右，迎來一天中最重要的「午餐時光」。公司與學校大多在14點左右同時休息，整個國家彷彿都切換到「午餐模式」。從前菜、主菜、甜點到咖啡，這頓飯就像日常生活的高光時刻。

各家餐廳都有「Menú del día（日替午餐）」，可自由從前菜、主菜與甜點中組合三道菜。價格約10到20歐元（約11到23美元），不論在酒吧或餐廳都能輕鬆享用，比起晚餐更平價親民。

這套餐點通常融入當地名產與人氣菜式，份量足、風味佳，是與朋友或旅客共餐時不可或缺的選項，像是「燉扁豆、烤雞、布丁」這樣的家常組合，讓人感受到融入當地生活的幸福。

下午茶與夜晚的慢節奏

17點到19點之間，是輕食時間，類似下午茶時段。無論大人小孩都會吃些吐司、小盤菜，配咖啡或果汁，在日常裡再次創造出一個交流的小圈子。

晚餐一般在21點之後開始。不適應的Rita到這時經常快餓死了，還曾偷偷在超市買餅乾吃，但後來漸漸體會這樣的作息背後的道理。當夜色降臨，家人與朋友得以再次相聚，靜靜分享一天的故事。這段時光讓心的節奏放慢，也為明天儲備力量。

此時的餐點多以清淡為主，如西班牙蛋餅（Tortilla Española）、生火腿搭配紅酒，邊吃邊聊，細細品味一天的尾聲。這所謂「一天五餐」的文化，其實象徵著「一天五次與他人連結」的生活方式。

吃，就是幸福的時間

在西班牙，「吃飯＝幸福時光」幾乎是理所當然的概念。這裡的人關心的不是「會不會變胖」，而是「這個好吃嗎？」在餐桌上不必背負罪惡感，「飲食自由」自在流動。

比起被減肥綑綁，西班牙人更重視「我喜歡什麼」，也因此在自然的節奏中維持健康。透過飲食，生活的節奏被梳理，人與人之間的距離變得更近。即使在忙碌的日常中，只要有「停下來的時間」，心中就會長出一點餘裕。西班牙的一天五餐，不只是飲食習慣，更是一種懂得細品人生的生活哲學。

