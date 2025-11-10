沒吹乾就睡覺 7常見生活習慣很傷頭髮

專家提醒，濕髮很脆弱，沒吹乾就睡覺和用力梳頭髮等七個常見的生活習慣，容易損害髮質；示意圖。（圖／123RF）

濕髮看似柔順，但其實很脆弱，剛洗完頭髮時可能感覺頭髮柔順又有光澤，但頭髮中的角蛋白之間的連結在濕髮時會暫時鬆開，讓髮根處變得脆弱。在這種狀況下，拉扯或給予高溫會造成微小的撕裂，經年累月下來，讓人要維持一頭秀髮變成一場艱困的戰爭。

曾為影星席安娜米勒（Sienna Miller）、施華洛世奇全球創意總監恩格柏特（Giovanna Engelbert）打理造型的造型師狄亞茲（Marcos Diaz）說，頭髮濕的時候是最脆弱的時候，毛鱗片因吸水而膨脹，髮絲容易因拉扯而斷裂或有長期損害。這就是為什麼在濕髮時一個小小的錯誤動作都會導致毛躁、分叉，甚至時間久了變得稀疏。

Parade報導，從梳髮太大力到沒吹乾就睡覺，狄亞茲說有七個常見的錯誤對待濕髮的習慣，他並分享該如何正確對待頭髮，讓一頭秀髮強韌、有光澤又有彈性。

1.用力梳頭

濕髮特別脆弱，大力梳頭會拉扯髮根，造成斷裂和分叉。狄亞茲建議，使用專門梳理打結頭髮的梳子，才不會施加太多力氣和按壓，保持頭髮強韌。

2.用毛巾搓揉濕髮

狄亞茲說，用一般毛巾搓揉濕髮可能會損壞毛鱗片，造成不必要的毛躁，絕對不可以像要把碗盤擦乾那樣搓揉頭髮，要把頭髮想像成精緻的布料，用超細纖維毛巾或穿舊的棉質衣服輕輕擠掉多餘的水分。這不僅會讓頭髮柔順，還能讓吹乾或自然風乾後的頭髮造型保持更長時間，不會有毛躁破壞造型。

3.濕髮就睡致頭皮問題

狄亞茲說，如果頭髮維持濕的狀態太久，沒乾就上床睡覺，可能導致斷裂或頭皮問題，讓頭髮變得脆弱不說，隔天早上起床時頭髮可能還會打結成一團，自然風乾或用加了風罩的吹風機吹乾頭髮最理想。如果真的非得濕

髮睡覺，狄亞茲建議，用絲質枕頭套和把頭髮綁成鬆散的辮子，避免打結。

4.馬尾紮太緊

狄亞茲說，把濕髮用髮圈紮成馬尾會給毛囊施加壓力，時間久了導致斷裂和掉髮。他建議，讓頭髮自然風乾，或簡單地用絲質髮圈束或鯊魚夾盤起，讓頭髮能呼吸又能好整理。

5.未使用抗熱護髮噴霧

狄亞茲說，沒有用抗熱噴霧就用吹風機吹頭髮，就像走鋼索時下方沒有裝防護網，讓已經很脆弱的頭髮變熱會造成不可逆的傷害。質地輕盈的護髮產品可以保護頭髮免受吹風機或造型器具的熱的傷害，即便只吹一下下，護髮產品都能讓頭髮更柔順和強韌。

6.濕髮抹厚重造型產品

狄亞茲說，在濕漉漉的頭髮上抹上厚重的油或乳霜會讓這些產品在髮絲上堆積，讓頭髮變得沉重。濕髮無法適當地吸收厚重的造型品，讓頭髮變得油膩或扁塌。他建議的方法喊簡單，用毛巾把頭髮多餘的水輕拍乾，接著在頭髮中段到髮尾塗上免沖洗護髮素、慕斯或質地輕盈的精華液。

7.濕髮時使用加熱工具

狄亞茲說，濕髮時使用離子夾或捲髮器會讓髮根內的水分沸騰，導致頭髮斷裂和髮尾分叉。因此要使用有熱的工具前，一定要確認頭髮是否已經全乾。