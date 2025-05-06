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治療突發性耳聾 把握2周黃金期…但錯過也別放棄

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醫師提醒，突發性耳聾治療應盡快尋求醫療協助，即使錯過黃金期也別放棄 ；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，突發性耳聾治療應盡快尋求醫療協助，即使錯過黃金期也別放棄 ；示意圖。（圖／123RF）

一名20多歲留美的陳姓女研究生，去年初在美國留學期間，左耳突發性耳聾，因當地就醫不易且費用高昂，拖延兩個多月返台求醫，到好幾家大型醫院求診，但因認為錯失黃金治療期，治療無效，而未給予治療。醫師提醒一旦放棄最後機會，成為永久性的重聽，實在是很可惜之事。

病毒、中風…釀嚴重聽損

台灣耳鼻喉科醫師李宏信表示，突發性耳聾定義為短時間內，有三個相連音階或全部聽力受損，通常發生在單側，患者突然嚴重聽損，無法聽到高中低音頻。臨床顯示，患者大都清晨醒來，突然發現單側耳朵喪失聽力，有時則伴隨耳鳴、眩暈。

突發性耳聾成因複雜，李宏信列舉出造成突發性耳聾的三大成因：

1.頭部受外力撞擊：當頭部遭受撞擊時，無論是車禍、跌倒、運動傷害或其他事故，都可能對內耳造成直接或間接的傷害，導致內耳聽神經受損，進而導致聽力喪失。

2.病毒感染：為造成突發性耳聾的主因，臨床上常見患者上呼吸道感染病菌後，出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀後，合併突發性耳聾。再者，引發皮蛇的疱疹病毒如果長在耳朵附近，也會因病毒直接滲入而破壞內耳聽覺神經而導致嚴重聽損。

值得注意的是，前幾年新冠疫情期間，不少患者感染新冠病毒，或接種注射新冠疫苗，一旦病毒侵犯內耳神經，就會造成突發性耳聾、耳鳴及眩暈等症狀，所幸這類患者在接受適當治療後，就可逐漸恢復聽力。若能在黃金治療期兩周內治療，則幾乎可完全治療而痊癒。

3.內耳血液不通：內耳的正常功能，包括聽力和平衡，仰賴於穩定且充足的血液供應。當內耳的血液循環受阻或變差時，就會影響而造成內耳的神經萎縮甚至會全面壞死，嚴重時則會引發突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」。

把握黃金期 恢復原有聽力

「突發性耳聾需要立即就醫治療。」李宏信強調，一旦出現突發性耳聾症狀，應盡快尋求醫療協助，愈早接受治療，效果就會愈好。如果能在兩周內接受專業治療，則幾乎可以恢復原有的聽力。

陳姓女研究生在美國念書時，罹患突發性耳聾，在當地就醫但治療有限，發病後兩個月返回台灣，一開始至多家大型醫院求醫，但因超過黃金治療期，療效不佳，許多醫師都不願意為其治療。

而李宏信認為，此個案雖已錯過黃金治療期而延誤治療，但也不願放棄希望，當該名患者前來診間看診時，給予鼓勵而積極治療，歷經一個多月，聽力約恢復約七成。這是一個很好的案例，因為年紀尚輕，尚有治療恢復的機率，因此呼籲不要輕易放棄任何有望使聽力變好的機會，如果放棄治療恐要戴助聽器，甚至全聾而失聰。

維生素B群 助修復聽神經

李宏信說明，使用維生素B1、B6、B12等神經滋養劑，配合抗氧化劑，有助於修復聽神經，在二至四周急性期接受完整治療，幾乎都可恢復原有聽力。如果延誤治療，只要在半年內，根據臨床經驗，也還有很大機會讓聽力復原至六至七成。

李宏信指出，治療突發性耳聾，除了使用類固醇抑制急性發炎症狀，來減少對神經的破壞，更重要的是務必打通血路，增加血管暢通、減少膽固醇堆積其中；其次用藥促使血管擴充，增加血管通透作用，以血管營養劑滲入到內耳組織與聽神經細胞，就能促進加速聽力改善而恢復。

他再次提醒，及早治療突發性耳聾是恢復聽力的關鍵。除了兩周內使用類固醇消炎消腫，更要透過藥物打通血路，滋養聽神經。即使延誤，半年內仍有機會讓聽力恢復之作用，故應積極治療切勿輕忽。對一般老化重聽者來說，打通血路、滋養聽神經對重聽的預防及治療也很有益。

(本由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

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