癱瘓重生 何宗融成中西醫合療推手

何宗融建議，每天站馬步是簡單有效的「養氣」方法。圖中他蹲的是「大馬」，腳蹲得比較寬。（圖／ 花蓮慈濟醫院提供）

花蓮慈濟 醫院副院長兼中醫部主任何宗融，是台灣醫界推動中西醫合療的重要人物。這位知名中醫見證中西醫合療的神奇，並非始於診間，而是從一場全國比賽讓他癱瘓半年、幾乎要命的重傷開始的。

何宗融是台灣醫界難得一見的武醫，既是傑出的運動員還是知名中醫師。他是柔道3段、柔術3段的擒拿高手，也曾奪得全國太極拳／八卦掌冠軍，是全國推手界的頂尖選手，具武術、太極、角力等國家級教練及裁判身分。他在2018年、2023年亞運期間，擔任中華台北隨隊醫師，把中醫正式帶進國際運動醫療領域。

他專精於中西醫結合治療難症，特別在巴金森病、中風 復健、神經疾病、癌症 醫療及精準醫療等具有豐富經驗。尤其深入研究針灸傷科，擅長治療運動傷害、慢性疼痛及難癒合的傷口等。

何宗融自幼便與武術結下不解之緣，父親何進修是外丹功台灣內門傳人，從他幼稚園時就嚴格要求：「不練拳，不准睡覺。」別的孩子在玩耍，他卻得蹲馬步、練少林拳。他日復一日的訓練，讓他的身體與意志越發堅韌，且愛上武術這個「搏鬥」運動。

習武 埋下投身中醫種子

因為習武和練氣功，何宗融在國中時就能感受到氣與經絡。「練氣功就是讓經絡的氣充盈及經脈暢通。」這股對內功與醫理的探究，埋下他投身中醫的種子。

拜師學太極拳後，功力大為精進，比賽戰無不勝，但26歲那年，仍在中醫大後中醫系就讀的他參加了一場推手比賽。「我輕敵了，沒想到對方不按牌理出牌，一記手刀違規擊向我後頸。」劇痛襲來，他瞬間倒地不起，頭頸以下完全失去知覺。

送醫診斷結果，頸椎第五節裂成三塊，導致高位截癱，神經嚴重受損，頭頸以下四肢完全癱瘓。頸椎二、三節整個歪斜移位，壓迫到生命中樞，自主呼吸能力只剩一半。何宗融那刻才體會到，「這條命真是撿回來的」。

受傷當下 僅頭臉有知覺

他回憶：「當時我只有頭和臉還有知覺，胸口以下就是植物人狀態，大小便完全失能。」神經外科醫師直言，這類傷勢通常會終身癱瘓，死亡率極高，「如果不開刀一搏，恐怕一輩子都要躺著。」但學中醫的他，儘管西醫師極力主張手術，他仍堅持不開刀，選擇嘗試以保守性的中西醫合併治療。

他請連建廷中醫師為他針灸開藥，並在西醫止痛與消炎治療的支持下，專注於中醫療法。沒想到，一個月後，身體的第一絲恢復跡象來自於肛門。「那時我整天躺在病床上，只想著一件事—我不要餘生都失禁包尿包、被人清理大小便。」當下意識與知覺重回身體，他激動不已：「沒有癱瘓過的人無法理解這種喜悅。」

中西醫合療 沒留後遺症

經過半年奮鬥，他終於完全恢復行動能力，幾乎沒有留下後遺症。「我的傷勢嚴重，單靠『運氣』難以解釋，我相信是中西醫的相輔相成的效果。」親身經歷從癱瘓重生，何宗融對中西醫合療有了更深的體悟。他深信，西醫的診斷、急救和藥物有其價值，但中醫在修復與互補方面有不可取代的價值。

何宗融也把外丹功、太極拳的專長，轉化研究養生功法對健康的科學研究，發現針灸與灸法可能影響人體幹細胞，與健康及長壽相關。太極拳的研究顯示，太極拳可能有助於提升身體機能與延緩老化，還獲得世界頂級學術刊物美國《Science》AAAS出版社發布新聞稿報導。

從2014到2019年，何宗融在花蓮慈濟醫院院長、神經外科權威林欣榮領軍之下，分別在台南安南醫院及花蓮慈濟醫院急診室成立「急診中西醫整合醫療專區」，在南部及東部都屬首創。他也多次受邀擔任國際賽事的醫療顧問，為運動員提供中醫治療，2018年、2023年亞運皆有他的身影。今年3月他更以中醫學術研究與中西醫整合醫療的貢獻，榮獲「華佗學術研究奉獻獎」。

何宗融笑說，當初學中醫，是為了讓武術更強，沒想到中醫不僅給他帶來武術生涯，也救了他的命。讓他更堅持，一定要推動中西醫合療，救治更多人。

每天一蹲，穩腳步、補元氣

現代人普遍氣虛體弱，每天站馬步是最簡單有效的「養氣」方法。適合各年齡層，尤其銀髮族。馬步有助強化大腿與臀部肌群，讓走路、轉身、彎腰更靈活，養生強身。

1.採站姿，雙腳打開與肩同寬，身體挺直。

2.慢慢下蹲，膝蓋不超過腳尖，大腿感到痠脹、微微顫抖時，維持10至15秒。

3.手部自然下垂、平舉都可。每日都練，不計次，量力而為。

4.膝關節若有舊傷，初期可淺蹲，逐漸加深。