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現榨果汁連喝3天壞菌叢生 1招逆轉安心喝

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現榨果汁示意圖。（圖／123RF）
現榨果汁示意圖。（圖／123RF）

現榨果汁到底算不算健康飲料，一直存在不同見解。根據近期一項新研究指出，喝果汁弊大於利，它可能增加腸道和口腔中促使身體發炎的細菌。

根據今年1月《營養素》雜誌發表的一項研究指出，僅喝果汁的飲食行為，會破壞腸道和口腔的微生物群，導致與發炎和認知能力下降有關的細菌增多。而這些變化最快只需3天就能發生。

研究將健康成年人分3組，進行3天的飲食測試。一組只喝冷壓果汁和蔬菜汁；另一組喝果汁，且可以根據需要吃全食物（Whole Food，指未經高度加工的精製食物）；第三組只吃植物性食物，攝取的熱量與只喝果汁的相同。結果發現前二組都產生大量促發炎的細菌，只喝果汁的組別，受試者發炎和腸道細菌增加最顯著，果汁加食物組也有變化，但變化不那麼嚴重。而植物性食物組則產生了有助腸道健康和發炎控制的好菌增加。

研究人員指出，這些變化可能是由於果汁的高含糖量、低纖維量所造成。主要作者Maria Luisa博士提醒，「飲用大量含有少量纖維的果汁可能導致微生物群失衡，從而產生負面影響，如發炎和腸道健康下降。」

因為在從水果和蔬菜中擠出液體並去除果肉的過程中，約90%的纖維已流失，而纖維正是蔬果關鍵的營養成分。而纖維沒了，但糖分仍然存在，以單醣為生、與發炎有關的細菌就會繁殖。

其實過去已有許多案例是天天喝現打或100%果汁，以為養生，最後卻檢查出脂肪肝。

專家建議，現榨果汁仍可當作保持水分和維生素、礦物質的補充，但一定要搭配其他飲食均衡攝取。並且更建議將其打成蔬果泥、奶昔，重點就是帶渣喝，喝一小杯即可，如此就能將果皮、種子、纖維等營養素一起喝下去，也就不用太擔心攝取過量果糖。

除了喝現榨果汁，一定要另外搭配其他飲食均衡攝取，例如可打成蔬果泥帶渣喝掉。（圖／...
除了喝現榨果汁，一定要另外搭配其他飲食均衡攝取，例如可打成蔬果泥帶渣喝掉。（圖／123RF）

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