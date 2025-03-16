「平衡力」最能自評老化程度 5招有助延緩衰老

醫師提醒，老化影響著我們每一個人，吃健康的食物、保持規律運動以及獲得良好睡眠等，有助延緩衰老；示意圖。（圖／123RF）

長壽不僅意味活得更長久，同時也與身體各項能力逐步喪失密切相關，例如力量、平衡和行走能力可能會因此減弱，但這些特徵如何隨著年齡的增長而衰退，一直不太清楚。

如何評估老化程度？

為了深入了解此問題，一個由美國國立衛生研究院資助的研究團隊評估了40名健康者這些能力，這些人中一半的年齡介於50到64歲之間，另外一半則是65歲以上。

研究人員發現，隨著受試者年齡增長，步態模式並沒有太大變化。性別差異在力量的測試上有所顯現，但在其他指標上則沒有，像是男性的握力比女性高出30%，膝蓋力量比女性高出27%。

但兩性的力量指標隨時間下降的速率相似，例如慣用手的握力每十年下降近4%，膝蓋力量則每十年下降約1%。

值得注意的是，隨著參與者年齡增長，平衡能力下降最為顯著，尤其是單腳站立至少30秒的能力。非慣用腳的單腳站立時間每十年下降21%，而慣用腳則每十年下降17%。當雙腳站立時，年齡較大的人更容易移動或搖晃。

研究結果表明，一個人能夠在非慣用腳站立多久，可能是一種簡單且可靠的方式來評估年長者的健康狀況。換言之，若你的平衡不好，你就有跌倒風險。跌倒是一個重大的健康風險，並且會帶來嚴重後果。

能逆轉老化嗎？

專家指出，老化影響著我們每一個人，但有許多方法可以幫助你放慢時間的腳步。關鍵在於好好對待自己的身體，具體方式包括：

1.吃健康的食物

對抗衰老的最佳食物是水果和蔬菜、全穀類、健康脂肪和低脂蛋白。如果你不確定從哪裡開始，可以嘗試地中海飲食，這種飲食方式有許多已被證明的健康益處，包括延長壽命。

2.規律運動

研究顯示，運動可以幫助你更健康、更長壽。你需要多少運動量？專家建議每周至少進行150分鐘的中等以上強度有氧運動，並加上兩次肌力訓練。

3.良好充足睡眠

睡眠不足會促進衰老。一項研究發現，近8%的死亡與不良的睡眠模式有關，為了達到最佳狀態並延長壽命，目標是每晚應該睡七到九個小時。

4.減少壓力

慢性壓力對身體造成極大傷害，並且會加速衰老。運動、良好的營養和睡眠可以減輕壓力。其他減壓方法還包括正念、冥想和瑜伽。

5.戒菸

吸菸會縮短你的生命，但有證據顯示，無論在任何年齡戒菸，都能停止這個過程並幫助你活得更長。