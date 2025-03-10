矯正牙齒不僅改善齒列 還可微調臉部線條 提升自信

咬合不正導致下巴後縮，矯正後下巴弧度更協調，整體不只臉型改變，嘴唇形狀也有改變。（圖／台灣祐民牙醫診所提供）

矯正牙齒不僅能改善齒列，同時還能微調臉部線條，讓口齒更清晰，下巴弧度更順，整體五官更和諧，自信度自然提升。

牙齒歪難清潔 久了恐蛀牙

台灣祐民牙醫診所院長楊大為分享，成人選擇牙齒矯正，通常是為了美觀、清潔便利與改善咬合。牙齒凌亂會影響笑容、但是當矯正後，中線對齊、咬合正常，臉型就會變好看。對於求職、工作、人際關係甚至運勢都有很大助益。此外，歪斜的牙齒清潔不易，長期恐導致蛀牙；而正確咬合也能提升假牙或植牙的耐用度。

楊大為解釋，牙齒與臉型的關聯可依年齡分為兒童、青春期與成人期。兒童、青春期的矯正是藉由牙齒移動來刺激臉部生長，調整整體輪廓，避免因牙齒阻礙，導致中臉部發育不足或下巴歪斜。成年後，臉部骨骼已經定型，但牙齒仍會影響臉型，例如上唇凸導致小下巴、下唇凸造成戽斗、錯咬引發下巴歪斜等。此時能藉由現況調整牙齒來改善臉型，但若骨頭影響較大，則可能需合併手術。

隱形牙套 矯正過程更舒適

隨著醫療科技進步，隱形矯正近年來成為新趨勢。過去操作金屬矯正器經驗豐富的楊大為，在接觸到隱適美矯正後，發現隱適美矯正在口腔清潔、舒適度與美觀性上更具優勢，金屬矯正器容易藏食物殘渣，增加蛀牙風險；而隱形牙套方便取下清潔，對於主播、模特兒、高階主管等重視形象的族群，配戴隱形牙套幾乎不會影響外觀，且不易刮傷口腔黏膜，矯正過程更舒適。相比之下，金屬矯正器容易刮傷黏膜，牙齒移動過程較酸軟疼痛。此外，運動員或夜晚有磨牙習慣的人，配戴隱形牙套還有額外保護牙齒的作用。

隱適美來自美國，是全球隱形矯正的領導品牌。楊大為說明，隱適美矯正療程會先進行照片拍攝、X光檢查與iTero 5D plus口腔掃描機，依據患者理想臉型與牙齒條件，開始規劃矯正治療計畫，牙套約3至4周可以取件，初期視個人情況，可能需要黏小型附件（豆豆）、拉橡皮筋，或是否有拔牙需求。

搭配加速器 提升矯正效率

作為隱適美的精品旗艦店，祐民牙醫診所是升級矯正規格配套，包括：Ortho Pulse加速器和牙科監控系統（Dental Monitoring），能隨時精準掌控牙齒移動的進度，透過加速器的遠紅外線照射牙齦、促進細胞再生，從而加速牙齒的移動過程，同時能緩解痠痛不適感，讓患者享有舒適的矯正體驗。

楊大為強調，隱形矯正期間，牙套每日應配戴牙套20至22小時，僅在進食和清潔時取下。搭配牙套輔助裝置，例如：Ortho Pulse加速器，利用照光，照射上下排牙齦的粒線體，能有效舒緩牙齒移動的痠痛感，並加快牙齒移動的速度。

舉例來說，一般情況下牙套7天更換1副，每月更換4副，若搭配加速器使用，則可每月更換6副牙套，讓牙齒移動進度更快速，整體矯正時間可縮短近三分之一的時間，提升矯正效率。對於有深咬問題的患者來說，通常需要約40副牙套；針對小下巴患者則需約50副牙套，並搭配加速器使用及規律配戴。

在矯正的第1階段（約6至8個月）主要調整咬合，此時外觀就會有很明顯改善，能激勵患者在漫長的矯正過程中積極配合。隨後進入第2階段，重點在於關閉牙齒縫隙，第3階段則進行咬合細節微調。若患者在配戴過程中遇到瓶頸，可透過監控系統掃描口腔狀態，直接回傳給醫師，即時獲得矯正建議或安排回診討論，確保治療順利進行，減少頻繁往返診所的不便。

及早矯正 避免年老後困

針對部分患者擔心矯正後需長期配戴維持器，質疑矯正的必要性，楊大為表示，牙齒始終處於變動狀態。若牙齒有咬合不佳或美觀問題，及早矯正能避免年老後衍生更多牙齒困擾。矯正結束後配戴維持器。不僅能穩定牙齒排列的狀態、降低牙齒移位風險，還能降低蛀牙率與夜晚磨牙損耗的影響。

維持器配戴時間可依矯正年數調整。例如矯正2年，術後前2年建議每天佩戴至少16小時，2年後可逐步減少至晚餐後至次日早餐前的12至14小時，以持續維持矯正效果。

楊大為提醒，想做牙齒矯正的民眾不用害怕，鼓勵大家勇敢追求美。選擇經驗豐富的醫師與專業的診所團隊，能確保整套矯正系統運作順利。牙齒矯正不僅能改善牙齒排列，擁有整齊牙齒與健康咬合，更能改變臉型，迎接人生全新的開始。

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