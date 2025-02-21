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泌尿醫籲結紮勿衝動 術後太快「開機」精蟲生命力更強

記者賴昀岫／台北即時報導
結紮被認為是一種高效的避孕方式，但仍然有千分之三的失敗率。圖非新聞當事人。(本報資料照片)
結紮被認為是一種高效的避孕方式，但仍然有千分之三的失敗率。圖非新聞當事人。(本報資料照片)

別衝動當「紮」男！台灣泌尿科醫師指出，結紮雖然是個簡單的手術，但仍有千分之三的失敗率，曾有位三寶爸做了結紮手術，卻未完成排空精液程序時，就忍不住「開機」，結果術後3個月回診，告知醫師他太太又懷孕，經過檢查發現，該名患者的輸精管已自行重新接通，且精蟲的生命力更強，只好再做一次結紮手術。  

台灣人選擇結紮的原因百百款，開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，結紮雖是簡單手術，且費用不高，但若事後想重新接通輸精管，不僅手術費用昂貴，還可能無法如願自然受孕，建議進行結紮手術前應深思熟慮。

顧芳瑜說，他碰到過不少，衝動結紮後又希望重接輸精管的案例，大多與再婚或配偶的生育需求有關，例如結紮後再婚，而新的配偶年紀輕且想要孩子，就會考慮重接輸精管。

他表示，男性雖然不像女性，會隨著年齡逐漸喪失生育能力，但精蟲的品質、活動力或數量仍會隨年紀增加而受影響，重接手術除了費用高昂之外，重接後自然受孕的機率，仍會受到妻子年齡與健康狀況的限制。

他曾經勸退一名病人，因為這位病人的太太已經38歲，自然受孕機率有限，建議考慮人工生殖還更有效率，以免徒增花費與心理壓力。

雖然結紮被認為是一種高效的避孕方式，但仍然有千分之三的失敗率，因為輸精管有可能會自行重新接通，顧芳瑜說，曾有位三寶爸來做結紮手術，一開始有遵照醫囑排空約30次精液，並在3個月後檢驗精蟲數量，大約只剩下十幾隻，仍然建議他要完全排空後才能不避孕。

但是這位患者嫌麻煩，當天晚上回去就沒有避孕，結果3個月後回診說太太懷孕了，檢驗發現這位患者的輸精管已經自行重新接通，「而且精蟲的生命力更強」，最後只好再做一次結紮手術。  

「如果真的想要結紮就千萬不要抱著僥倖的心態」，顧芳瑜建議，應該要遵照醫囑，確認完全沒有懷孕的可能性後才能進行性行為，且結紮手術不應倉促決定，要充分考慮未來生育需求與人生規畫，如果有生育需求，除了輸精管重接之外，也可以評估人工生殖等其他方式，節省成本與風險，避免日後因為一時的衝動付出高昂的代價。

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