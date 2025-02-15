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蛀牙不用抽神經 「1新選擇」恢復功能盡情享受美食

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根管治療蛀牙缺乏保護，時間久了容易咬裂，臨床研究活髓治療成功率大約有80%到95%，是治療深度齲齒的新選擇；示意圖。（圖／123RF）
根管治療蛀牙缺乏保護，時間久了容易咬裂，臨床研究活髓治療成功率大約有80%到95%，是治療深度齲齒的新選擇；示意圖。（圖／123RF）

40歲的L先生，全口多顆深度蛀牙，原在診所就醫，先以暫時填補物填補，仍感疼痛不已，故轉診至台灣台大醫院新竹分院牙科部門診。經診療後發現，L先生不僅齒質崩落且右下第一大臼齒因蛀牙過大過深、可能侵犯牙髓腔，因此採取「活髓治療(Vital Pulp Therapy)」。目前已過一年，L先生目前該牙神經活性正常、無異狀，牙齒日常功能恢復良好，已能盡情享受美食。

吳崇瑋醫師指出，以往病人牙齒有深度齲齒或外傷，導致牙髓暴露於口腔環境中，牙醫師為避免後續感染，通常建議病人進行「根管治療」，俗稱：抽神經、掏神經。根管治療的目的，在於移除「牙髓內因細菌感染、發炎壞死的組織」，達到「移除感染源和清創」的效果，得以保存牙齒。但經根管治療後的牙齒，常因沒有神經，會失去對外界刺激的感知，後續常因再次齲齒、沒有及時處理而需拔除該牙；此外，有研究顯示，這類牙齒因失去血管供應而變得喪失水分，若未受正當保護容易咬裂。

當恆牙有深度齲齒或外傷，導致「非常靠近牙髓組織」、或「已侵犯到牙髓腔使牙髓組織外露」時，在移除發炎的牙髓組織後，可施行「活髓治療」藉由特定醫材，達到幫助受創的牙髓恢復健康、促進牙本質生成、減少進行根管治療的目的，是用來保護和維持「牙髓活性與功能」的新解方。

吳崇瑋醫師表示，經國內外臨床研究，活髓治療成功率大約有80%到95%，經醫師專業判斷並與病人充分討論後展開治療，以顯微鏡輔助嚴謹的治療細節，是可行的治療選擇。

不過，病人的年齡、牙根發育情形與治療配合度、牙齒目前病況、蛀牙位置、牙髓腔大小、細菌感染程度、移除蛀牙後牙髓組織露出的範圍大小、剩餘牙髓的量、覆蓋於牙髓或根管上方的生物相容性材料類型、牙齒復形修復的材質與品質等因素，皆是影響此治療術式的成功關鍵。

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