生菜變色仍可吃 改用手剝不變色 包保鮮膜冷藏減緩氧化

吃變色的生菜並不會危害健康，只是看起來不太美觀，要防止生菜變色最好用手剝生菜；示意圖。（圖／123RF）

在吃膩或沒得吃烹煮蔬菜時，生菜沙拉是我們補充纖維的另一選擇。好吃的生菜沙拉，生菜當然是靈魂要角，如果生菜爛爛的、變色了，看起來就會令人覺得不想吃。自製生菜沙拉時，要防止生菜變色，重要的處理祕訣就是用手剝生菜。

如果你有在家自己做過生菜沙拉，處理過生菜，你就會發現，有些生菜放了一陣子後，邊角似乎會稍微變成紅色，這是怎麼回事呢？是不是不能吃了？其實吃變色的生菜並不會對健康有所危害，但一道好吃的菜就是要色香味俱全，因此變色的生菜即使可以吃，但就是看起來不太美觀、不太可口。

而端上桌的生菜為什麼會變色？由於大部分人製作生菜沙拉時，會用刀子切開整顆美生菜，生菜切開的時間過長，切面就可能會變紅。日本 大阪Parco-op消費者合作協會網站也解釋了原因，如果金屬刀片上的鐵接觸到葉子，因刀刃所含的鐵會促進多酚的氧化，使接觸到的葉片容易褐變，變成褐色、紅色。因此如要保持生菜的顏色脆綠好看，建議最好改用手剝處理整顆生菜，不要用刀切。

用手剝生菜時也要注意盡量減少對葉菜纖維的損傷，避免扭曲和大力撕裂生菜，這樣會破壞其纖維。而如果只能用切的，建議在上桌前再切，也可減少褐變時間。

生菜沙拉最常用的是萵苣，包括美生菜、蘿蔓萵苣等。生菜本身就容易氧化，氧化後葉子及根部會變色。買回來時記得先檢查一下，如有腐壞的根部先去除；而如是結球萵苣，沒用完的部分可直接用保鮮膜緊密包緊後放入冷藏。但如果不是結球萵苣則較容易失水，保存時要多一步驟，先拿一張噴水的廚房紙巾把沒用完的萵苣包起來「保濕」，之後再用保鮮膜包覆或放入保鮮盒中。

廚房紙巾噴一點水，把沒吃完的萵苣包起再用保鮮膜緊密包緊後再放入冰箱冷藏。而如果一整顆一次用不完，剩下的保存時記得要確實做到與空氣隔絕，才能減緩氧化程度。但仍要盡快吃完，不宜放太久。