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思考遲鈍、提不起勁 按手部2穴位改善

林琮恩
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按摩靈谷穴，有助調節自律經，改善血流滯緩、氧氣供應不足導致思考遲鈍等狀況。（記者林琮恩／攝影）
按摩靈谷穴，有助調節自律經，改善血流滯緩、氧氣供應不足導致思考遲鈍等狀況。（記者林琮恩／攝影）

返工上班收心難？中醫師林舜穀提醒，民眾若出現思考遲鈍、焦慮、疲累等症狀，恐是自律神經失調，可透過每日按摩手部穴位，調節自律神經，提升專注力，促進腦部供血，改善腦霧、記憶力下降等困擾。

林舜穀表示，放假時大腦慣性放鬆，恢復工作後突然進入高壓狀態，會讓思緒變慢、記憶力下降，且無法專注，生理症狀則會出現壓力引發的心悸、坐立難安等，以及緊張性頭痛、偏頭透，伴隨頸部精應、眼睛疲勞、耳鳴、暈眩等交感神經過度興奮引發的症狀，民眾心情則恐變得易怒、沒耐心。

很多人假期作息混亂，熬夜追劇是不少人的放鬆方式，林舜穀表示，生理時鐘錯亂，褪黑基素分泌不穩定，會讓民眾出現入睡困難、多夢，以及白天想睡、晚上卻睡不著等症狀；血清素下降則會讓民眾對工作產生無力感，或對未來感到茫然。多巴胺過度刺激，則會導致四肢沈重、思考遲鈍、語言組織困難等異狀。

靈谷穴、大白穴按摩，有助調節自律經，改善血流滯緩、氧氣供應不足導致思考遲鈍等狀況，幫助民眾減輕焦慮與疲倦，進入工作狀態。林舜穀說，靈骨穴位於第一掌骨與第二掌骨間（拇指與食指間）拇指側，大白穴則位於第二掌骨與第三掌骨（食指與中指）間食指側，按摩方法是以指腹按壓10至15秒，放鬆5秒，重複5至10次， 順時針按揉10圈，再逆時針10圈，每天兩側手掌各2至3次。

此外，林舜穀表示，改善生活習慣也是幫助神經回歸工作模式的方法，建議每天固定時間起床，同時利用深呼吸、冥想、泡腳等，幫助啟動副交感神經，減輕焦慮感，同時，應攝取高色胺酸食物如香蕉、堅果、乳製品等，搭配運動，促進大腦神經平衡，藉此改善情緒與專注力；適時按摩頭部、頸部，則可減少緊張性頭痛與自律神經失衡的不適。

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