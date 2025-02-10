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街上沒胖子？越南料理多水煮不易肥胖

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醫師提醒，平日主食是蒸、湯類，很少吃煮炸的食物，有助於控制體重；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，平日主食是蒸、湯類，很少吃煮炸的食物，有助於控制體重；示意圖。（圖／123RF）

越南人普遍身材清瘦，越南旅遊博主「越南札記」指出，越南是全世界肥胖率最低的國家，在街上就很難看到胖子，是因為越南人吃的食物真的很少油水，普遍來說吃的比較清淡，更加追求食物本身的味道，特別是蔬菜，要麽直接生吃，要麽加清水煮，最多就是配一點生辣椒。

許多網友也分享相關經驗：「主食是蒸、湯類，很少煮炸」、「越南同事說中國人菜都太油」、「越南人吃水煮蔬菜沾魚露也是很鹹，可是食物比較少油炸」、「相較物價薪水偏低，吃那些沒油水的想長胖都難」、「天氣太熱」、「都吃海鮮，油少」。

中式料理普遍偏油，如果是外食很難避免，要怎麼樣處理掉多餘油脂，甩掉脂肪？營養師劉怡里提供三大秘訣吃出健康，控制體重。

1.餐點高油食物眾多時，盡量挑選部位食用，例如炸物就避開雞翅、雞皮、內臟類。肉類中避開肥肉、加工丸類。至於豆類，則應避開加工豆類製品和油炸烹調方式。

2.增加蔬菜量，在當餐多選擇高纖的食材，例如綠色蔬菜或是菇類。纖維可以加速當餐的油脂代謝；或是下一餐再增加一碗蔬菜量，減少烹調用油。

3.隔天增加有氧運動的時間和強度，這有助於促進脂肪代謝，在運動中搭配無糖綠茶，加速燃脂的效果。

越南

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