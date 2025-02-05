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流感同住者感染率達4成 新型特效藥預防 風險可降86%

記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片

藝人大S與家人赴日旅遊，卻不幸因流感病逝日本。台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，根據國際文獻，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%，遏止流感擴散，建議民眾可諮詢醫師，評估是否開立抗流感藥物。

台灣衛福部疾管署統計，2024年10月1日至2025年1月18日已累積525例流感併發重症病例，死亡率高達20%。李秉穎說，流感與普通感冒不同，「感染後未發燒卻喘不過氣」是常見重症徵兆，民眾應立即就醫，使用靠病毒藥物減少併發重症風險。

李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，民眾誤認免疫力足夠就能痊癒，實際上若未及時治療，恐引發細菌性肺炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重併發症危及性命，病人同住家人有4成機率也會感染流感，3天內可能出現第2名感染者，高危險族群如長者、兒童、孕婦及慢性病患風險更高，建議採取預防性用藥措施，降低感染風險。

民眾通常會等待檢驗結果確診後，再決定用藥，但李秉穎表示，流感篩檢準確度僅5至7成，還有偽陰性風險，導致患者誤以為未感染而延誤治療，建議臨床診斷高度懷疑為流感時，應立即用藥，不要猶豫，「與其過度依賴篩檢結果，不如依據症狀與醫師討論對策，避免因等待檢測或誤判而錯過治療黃金期。」

李秉穎說，抗病毒藥物選擇多元，治療黃金期為發病後48小時，越早使用，越能有效降低體內病毒量，減少併發重症的風險；新型流感特效藥物則比傳統口服藥可降低40倍病毒量，民眾可在諮詢醫師後，決定藥物選項。前往流感高風險國家時，民眾應落實防疫習慣，不碰觸口、眼、鼻，勤洗手、戴口罩等，簡單但有效的措施，可顯著降低病毒傳播風險。

流感 檢測 疫情

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