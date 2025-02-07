我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

吃薑母鴨「補過頭」耳朵、牙齦浮腫 1蔬菜可助退火

林宛諭
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃女士左耳嚴重紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，原來和連續進補有關。(圖／彰化醫院提供)
黃女士左耳嚴重紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，原來和連續進補有關。(圖／彰化醫院提供)

彰化縣65歲黃女士左耳紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，台灣衛福部彰化醫院中醫師張煒東診斷為胃火赤盛，原因是她因天冷連續3天吃薑母鴨、麻油雞等食物進補引起上火，建議民眾進補後可在天氣回暖時適時補充涼性食物，像過年常吃的長年菜就是很好的選擇，可達到清熱降火效果。

黃女就診時表示，日前冷氣團來襲時，她和家人先吃了薑母鴨，隔天和朋友再吃羊肉爐，第三天則和同事聚餐吃了麻油雞及宮保雞丁，之後氣溫回升，她卻出現牙齦浮腫和左耳嚴重紅腫，全身不舒服而到彰化醫院就診。

張煒東說，黃女士胃火赤盛，明顯是補過頭了，因此以清熱中藥和外敷黃連膏後改善。近來天氣忽冷忽熱，民眾在天冷時進補，沒幾天天氣又熱起來，這時候最容易引起上火問題，常會出現口乾舌燥，口腔潰瘍、牙齦浮腫、皮膚疔瘡、便秘等症狀。

張煒東說，以前長輩都說過年要吃長年菜，也就是芥菜，或稱為刈菜，象徵著長壽和吉祥，其實古人很有智慧，長年菜在過年大魚大肉之際，其涼性可平衡胃熱，尤其如補過頭，又遇上天氣轉熱上火情況，芥菜有清熱降火之效。

不過有些人對於帶有苦味的芥菜敬謝不敏，彰化醫院營養室主任黃玉如建議，想讓芥菜吃起來不苦、又保持脆度，建議可以將芥菜先汆燙再沖涼，汆燙過的芥菜比較不苦，冷卻後再料理，即可嘗到芥菜的甘美。也可運用較有鮮味的食材來搭配，如干貝、魚乾，來降低芥菜的苦味，如果喜歡喝湯，可做「芥菜雞湯」，營養又健康。

張煒東指出，涼性食物有清熱功用，除了芥菜之外，白蘿蔔、菠菜、莧菜、紅鳳菜也都是，在進補後或過年吃的特別豐盛時，記得補充長年菜、白蘿蔔等涼性食物，用來調和熱性。

彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充長年菜等涼性食物，達到清熱降火效果...
彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充長年菜等涼性食物，達到清熱降火效果。(記者林宛諭／攝影)

上一則

研究：鳳梨木瓜無花果酵素有助改善飛蚊症困擾

延伸閱讀

茉莉與兩棵果樹（全文完）

茉莉與兩棵果樹（全文完）
天冷薑母鴉、麻油雞上火 婦人耳朵牙齦浮腫...吃這菜可緩解

天冷薑母鴉、麻油雞上火 婦人耳朵牙齦浮腫...吃這菜可緩解
八風之外

八風之外
嬰兒耳朵矯型，無需手術無痛治療 無需麻醉

嬰兒耳朵矯型，無需手術無痛治療 無需麻醉

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光