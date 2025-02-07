沙拉藏地雷 這類菜易滋生細菌 生吃恐食物中毒

芽菜生長在高溫潮濕的環境，上頭滋生的大量細菌成了食安隱憂；示意圖。（圖╱123RF）

生菜沙拉是餐桌上相當受到歡迎的菜餚，許多人也認為它清爽無負擔，而且可以攝取蔬菜裡的膳食纖維和營養素，是相對健康的飲食選擇。然而一位美國食品科學家卻在社群上表示，她平日裡會避開的其中一個地雷食物就是「生芽菜」。

一名在Tiktok上有11萬多名粉絲追蹤的食品衛生專家表示，在沙拉盤中常出現的「生芽菜」，例如苜蓿芽、豌豆芽，在她眼裡是種高風險食物，生芽菜其實就是發芽的植物種子，它們生長在潮濕悶熱的環境中，是細菌滋生的完美溫床，若被大腸桿菌、李斯特菌或沙門氏菌等細菌汙染，就可能導致食物中毒。

她建議如果真的要食用豆芽，最好將其汆燙、高溫 煮沸或炒過後再食用。然而，雖然高溫烹調能解決生豆芽食用上的風險，她仍警告，在處理生豆芽時，還是要注意帶有細菌的水分也可能對廚房用品、料理檯面或水槽造成汙染。

美國克萊門森大學（Clemson University）也有一份研究報告指出，發芽種子上的微生物數量可以高達10億個，然而，光是十幾個或幾百個沙門桿菌、大腸桿菌就可能使人生病。

噁心、腹瀉、嘔吐、胃痙攣和發燒、疲倦畏寒，都是食物中毒的症狀，可能在吃進汙染食物的幾個小時內、甚至是幾天後才會出現，民眾若出現身體不適的症狀務必要盡早就醫。