冬天緩解胃脹氣 喝紅棗薑茶、山藥湯暖胃助消化

紅棗、生薑，兩者一起熬煮成茶，不僅改善胃寒，還能提升消化功能。（圖╱123RF）

冬季寒冷，許多人因飲食不當或受寒而出現胃脹氣。中醫認為胃脹氣主因包括脾胃功能失調、寒邪侵襲及飲食失節。脾胃虛弱會消化不良，讓食物滯留腸胃，形成脹氣；寒冷削弱脾胃陽氣，使消化功能下降；若飲食過量、油膩或偏寒涼，也會加重胃部負擔，氣滯脹滿。

冬季人體陽氣本就不足，作息不規律或情緒壓力，更易加重氣機阻滯。因此，針對胃脹氣問題，必須調整脾胃功能與生活習慣，改善氣機運行。

飲食調理 避免冰冷飲品

緩解胃脹氣，首要調整飲食習慣。避免吃生冷、油膩或難消化的食物，尤其冬季應避免飲用冰冷飲品。選擇溫熱且易消化的飲食，如小米 粥、山藥湯或薑湯，有助於暖胃並促進消化。也可加入健脾理氣的中藥材如陳皮、茯苓，用於烹煮湯品或茶飲，能改善脾胃功能，舒緩胃部不適。

適量進食和細嚼慢嚥，是減少脹氣的重要習慣。建議飯後適度散步幫助腸胃蠕動，促進氣機運行，避免氣滯。如果經常出現胃脹氣，日常飲食中可加入「補益脾胃」的紅棗、「驅寒暖胃」的生薑，兩者一起熬煮成茶，不僅改善胃寒感，還能提升消化功能。

腹部按摩 促進血液循環

腹部按摩是緩解胃脹氣的簡單方法。從肚臍開始，沿著肋骨往兩側推開，能促進腹部血液循環，減少氣滯情況，幫助腸胃運動，加速食物消化，緩解不適。

此外，內關穴（手腕橫紋上兩指寬處，位於前臂內側）是緩解胃脹氣的重要穴位，按壓內關穴能理氣和胃。搭配按摩足三里穴（膝蓋下方三寸處，脛骨外側一指寬的位置），能幫助健脾益胃、增強消化功能。每日按壓5至10分鐘，搭配腹部按摩，效果尤佳。

透過飲食與按摩雙管齊下，冬季胃脹氣不僅可以獲得緩解，還能從根本上改善消化功能，幫助提升整體健康。(田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任)