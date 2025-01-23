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天冷薑母鴉、麻油雞上火 婦人耳朵牙齦浮腫...吃這菜可緩解

記者林宛諭／彰化即時報導
彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充長年菜等涼性食物，達到清熱降火效果。（記者林宛諭／攝影）
彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充長年菜等涼性食物，達到清熱降火效果。（記者林宛諭／攝影）

台灣彰化縣65歲黃女士左耳紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，衛福部彰化醫院中醫師張煒東診斷為胃火赤盛，原因是她因天冷連續3天吃薑母鴨、麻油雞等食物進補引起上火，建議民眾進補後可在天氣回暖時適時補充涼性食物，像過年常吃的長年菜就是很好的選擇，可達到清熱降火效果。

影片來源：聯合新聞網

黃女就診時表示，日前冷氣團來襲時，她和家人先吃了薑母鴨，隔天和朋友再吃羊肉爐，第三天則和同事聚餐吃了麻油雞及宮保雞丁，之後氣溫回升，她卻出現牙齦浮腫和左耳嚴重紅腫，全身不舒服而到彰化醫院就診。

張煒東說，黃女士胃火赤盛，明顯是補過頭了，因此以清熱中藥和外敷黃連膏後改善。近來天氣忽冷忽熱，民眾在天冷時進補，沒幾天天氣又熱起來，這時候最容易引起上火問題，常會出現口乾舌燥，口腔潰瘍、牙齦浮腫、皮膚疔瘡、便秘等症狀。

張煒東說，以前長輩都說過年要吃長年菜，也就是芥菜，或稱為刈菜，象徵著長壽和吉祥，其實古人很有智慧，長年菜在過年大魚大肉之際，其涼性可平衡胃熱，尤其如補過頭，又遇上天氣轉熱上火情況，芥菜有清熱降火之效。

不過有些人對於帶有苦味的芥菜敬謝不敏，彰化醫院營養室主任黃玉如建議，想讓芥菜吃起來不苦、又保持脆度，建議可以將芥菜先汆燙再沖涼，汆燙過的芥菜比較不苦，冷卻後再料理，即可嘗到芥菜的甘美。也可運用較有鮮味的食材來搭配，如干貝、魚乾，來降低芥菜的苦味，如果喜歡喝湯，可做「芥菜雞湯」，營養又健康。

張煒東指出，涼性食物有清熱功用，除了芥菜之外，白蘿蔔、菠菜、莧菜、紅鳳菜也都是，在進補後或過年吃的特別豐盛時，記得補充長年菜、白蘿蔔等涼性食物，用來調和熱性。

黃女士左耳嚴重紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，原來和連續進補有關。（彰化醫院提供...
黃女士左耳嚴重紅腫、牙齦浮腫，全身燥熱不舒服，原來和連續進補有關。（彰化醫院提供）
彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充涼性食物，達到清熱降火效果。記者林...
彰化醫院中醫師張煒東建議民眾進補後，可適時補充涼性食物，達到清熱降火效果。記者林宛諭／攝影

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