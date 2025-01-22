追雪不護眼 雪盲症會引發暫時性失明

不少追雪民眾常忽略眼睛防護，醫師提醒，雪盲症嚴重會引發暫時性失明。（圖/123RF）

時序進入深冬，很多地方都降大雪，醫師提醒上山玩雪的民眾，除注意保暖，更要留意高山症與雪盲症，尤其雪盲症嚴重會引發暫時性失明，要當心。

海拔越高的地方氣壓越低、氧氣越稀薄，台灣台北醫學大學部立雙和醫院家庭醫學科陳信儒提醒，高山症是身體過度換氣導致的不良代償反應，只要高度超過2500公尺以上，就有機會出現，且隨著高度上升，比例也隨之增加。

最常見的情況有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶及噁心，甚至嘔吐等腸胃不適症狀，嚴重時會引起高山肺水腫及高山腦水腫，若無及時處置，死亡機率大幅提升。

陳信儒提醒，當有不適症狀時，先原地休息並觀察是否緩解，讓身體適應環境，如無改善或加劇，應立即下山就醫；常有民眾認為是平時沒運動習慣體力較差，或溫差大、吹風受涼，只稍作調整便繼續登山行程，輕忽高山症以致憾事發生。

值得注意的是，不少追雪民眾常忽略眼睛防護。陳信儒說，雪地對日光的反射率可達95%，直視雪地相當於直視陽光，這常在登高山、雪地和極地探險者上發生，因此稱作雪盲症，嚴重時恐造成光害性角膜炎，不僅是眼睛刺痛、流淚與視力模糊，甚至會引發暫時性失明。

陳信儒表示，民眾在體驗山林之美時，由於每千公尺溫度下降約6℃，要特別注意保暖避免失溫；此外，皮膚容易因低溫 和乾燥而受損，塗抹保濕霜和防曬乳是必要的措施，以減少乾裂及紫外線對皮膚的傷害。

雪地活動 避免6行為、備妥3物品

專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免六項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，及準備三樣物品，減輕不慎跌倒時的傷害。

日本 北海道放送（HBC）報導，以日本北海道札幌市為據點、專門研究如何舒適過冬的「冬季生活推進協議會」建議，要預防在冬天積雪道路上跌倒，要避免做以下六項NG行為。

1、避免邊想事情邊走路，及邊跟朋友聊天邊走路。如果要在積雪道路上邊跟朋友聊天邊走路，請一定要相互提醒留意腳下，小心行走。

2、避免邊走路邊看手機或用手機聊天，很多人就是因此分心未察覺光滑路面或積雪高低不平而跌倒。

3、避免兩手拿東西及手插口袋內，因為不慎跌倒時無法保護身體容易導致受傷。

4、避免喝酒後走在積雪道路上，因為喝酒後很難專注在光滑路面。加上反遲變慢及腳步不穩，非常容易跌倒。

5、避免趕時間或奔跑，這會讓鞋子觸地面積縮小導致平衡變差，就容易跌倒。

6、避免穿不適合雪地的鞋子，特別是運動鞋等鞋底光滑的鞋子，很難站在積雪道路上。

但如果真的不慎跌倒，協議會建議身上有這三樣物品或許能減輕傷害，那就是手套、帽子及後背包。

手套能在跌倒時防止擦傷及割傷；後背包在跌倒時能保護頭部不致觸地，具有緩衝效果；帽子不僅可以保溫，不慎跌倒時也能成為保護頭部的重要裝備。