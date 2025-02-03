安眠藥一吃戒不掉？醫師教你分辨成癮和依賴大不同

每個人對藥物代謝速度不同，要看睡醒後症狀表現。（圖/123RF）

對於安眠藥，有些人敬而遠之，害怕自己藥物成癮；也有飽受失眠 之苦的人，希望能藉此尋得一帖進入夢鄉的良方。

有人怕得吃 有人怕少吃

台灣振興醫院精神醫學部主任毛衛中指出，在診間常見兩類患者，一種是才剛開始用藥，就擔心會不會對藥物產生依賴，甚至成癮；有一些人則是反過來，希望醫師別少開藥，否則「睡不著很痛苦」，後者往往都是失眠很長一段時間。對於不曾吃過安眠藥的患者，會先詢問造成失眠的可能原因，例如因焦慮而失眠的個案，就會開立放鬆情緒的藥物，而非直接使用安眠藥。

有人怕吃安眠藥，因此尋求其他能助眠的藥物或保健食品。有許多產品標榜添加助眠的「褪黑激素」，台灣藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，褪黑激素是人體本就有的物質，每天關燈睡覺之後，身體會自然分泌，口服補充只是模擬睡眠中褪黑激素增加、輔助入睡的狀態。睡眠障礙很難說吃什麼最有效，一個有很多煩惱的人和毫無煩惱的人相比，如果兩人都有睡眠障礙、都服用褪黑激素，在兩個人身上可能有不同效果。

肌肉鬆弛劑 有改善效果

還有些人睡不著的原因是交感神經過度亢奮，導致肌肉緊繃，肌肉鬆弛劑的確會被用來輔助睡眠，藉由幫助放鬆肌肉，減少對身體干擾，但使用一段時間後可能出現耐受性，藥效變差，需要和醫師討論是否調整治療內容。

苯二氮平類（BZD）的安眠藥有短、中、長效型，但每個人對藥物的代謝速度不同。毛衛中說，有些人代謝快，隔天醒來覺得睡得很舒服；有些人代謝較慢，導致隔天起床後昏昏沉沉，甚至連開車都有危險。「所以醫師在用藥的時候，必須跟病人討論，且告知開的是什麼藥、可能有怎樣的效果。」且需要多次回診調整用藥。

單純難入睡 短效藥能解

毛衛中指出，入睡困難的類型，占所有失眠患者的四至六成，吃短效安眠藥多有幫助；而中長效的藥物，代謝慢的患者，起床後可能仍覺得昏沉。長效安眠藥則指半衰期15小時以上類型，有些甚至長達70小時，代表藥物要在血液中達到一定濃度，才能產生作用，但並不代表藥效有70小時。通常會用到長效安眠藥的患者，可能合併其他症狀，如憂鬱症 、焦慮症等，導致情緒干擾睡眠。

安眠藥的藥效太好，容易讓患者產生心理上的依賴，但依賴和成癮其實不一樣，「劑量沒有增加就不叫成癮；覺得不吃就睡不著，就是依賴。」