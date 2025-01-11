微整形不踩雷 醫揭密「必知注意事項」

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許多人希望能以嶄新的面貌迎接新的一年，因此會趁著農曆春節前這段期間進行大保養。然而，傳統整形手術的漫長恢復期往往令人卻步。隨著醫療科技的進步，微整形技術結合非侵入式療程成為現代人悄悄變美的最佳選擇，不僅可以迅速煥發容顏，同時還能打造出相當自然的效果，讓人輕鬆地就能以最佳狀態迎接新年。

台灣整形外科何于甄醫師指出，過去民眾以追求明星般的外貌為主，但現在則強調自然為趨勢，根據自身的特質進行微調，讓自己變得更自信。而微整形正是實現這一目標的方式之一。經由經驗豐富的專業醫師，根據患者的臉型、五官比例與膚質狀態，提供量身定制的個人化建議，避免傳統千篇一律的整形效果，讓個人特質與自然美相結合，以展現專屬的魅力。

不同年齡層微整需求大不同 解密熱門療程

不同年齡層的患者對微整形療程的需求也有所不同。何于甄提及，年輕人通常較偏好強調五官輪廓的精緻度；而中年族群則更關注抗老效果，希望改善肌膚鬆弛與細紋，重拾年輕的神采。

何于甄指出，在微整形的項目中，肉毒桿菌注射和玻尿酸填補是最常被詢問的熱門療程。肉毒桿菌注射主要是透過放鬆肌肉，達到撫平表情紋路的效果，同時修飾臉部輪廓，使整體容貌看起來更加年輕且充滿精神；玻尿酸注射則用來填補法令紋、木偶紋與淚溝等凹陷部位，進一步提升面部五官的立體感。不過，在進行這兩種療程時，需要具備豐富經驗的醫師，精確計算注射位置與劑量，才能確保達到既自然又和諧的改善效果。

複合式非侵入療程讓美麗效果升等 電波與音波誰更適合？

為了進一步提升微整形療程的效果，許多人會選擇搭配電波與音波技術，透過複合式的技術，結合不同的作用機制，強化療程緊緻的效果，並延長維持時間，讓整體效果更加乘。何于甄解釋，電波技術主要作用於皮膚深層，透過刺激讓膠原蛋白再生，改善肌膚鬆弛與細紋的問題；而音波技術則是針對肌肉筋膜層進行提拉，重新塑造臉部線條，讓外觀達到自然且年輕的目的。

這兩種技術的結合，效果不僅更全面，且由於電波與音波都是非侵入性療程，恢復期相對短暫，患者能快速地恢復日常生活。不過，在接受療程後，還是可能會出現輕微的紅腫或緊繃感，但一般幾天內就能完全消退；術後進行適當的保養，例如充足的保濕、避免過度曝曬與高溫 環境，都有助鞏固治療成果，讓美麗容顏持續更久。

量身打造微整計畫 選擇專業醫師確保效果與安全

每個人的面部結構與需求皆不相同，選擇適合自己的療程與專業醫師至關重要。何于甄強調，微整形的核心並非改變，而是優化與維持。對於一些老化跡象，像是因年齡增長而出現膚質鬆弛、細紋等問題，如果能及早採取微整形手段介入，確實可以達到預防和延緩的效果，但每個階段的自己都擁有專屬的韻味，以年輕族群為例，是否需要進行微整形務必謹慎評估，如常見嬰兒肥的面部特徵，若過早介入反而可能掩蓋了年輕的獨特魅力。

何于甄特別提醒，選擇療程時應避免盲目跟風，而是要根據自身的特質與需求，打造個人化的方案。值得注意的是，無論是微整注射，還是搭配電波與音波的組合療程，微整形能否達到理想效果，很大程度取決於醫師的專業程度與臨床經驗，建議選擇一位經過嚴格訓練且具備豐富經驗的醫師，不僅能提升療程效果，也能避免不必要的潛在風險，以最適合自己的調整方式，展現個人獨特之美。

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