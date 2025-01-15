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創造儀式感、學習放鬆改善失眠 白噪音助眠注意這1事

郭韋綺
睡眠中，若擔心突如其來的聲音干擾，可使用白噪音來協助；示意圖。(圖/123RF)
睡眠中，若擔心突如其來的聲音干擾，可使用白噪音來協助；示意圖。(圖/123RF)

翻來覆去睡不著，不想靠吃安眠藥助眠，輾轉難眠又到天亮，已變成現代人有苦難言的通病。醫師表示，失眠原因多半跟壓力有關，排解壓力的方法很多，從冥想、伸展動作到睡眠環境改善，都有助一夜好眠。

一般失眠的定義，通常是指難以入眠或難以持續睡眠，以及早醒、隔日醒來沒有重新獲得精力的感覺，是一種主觀的感受，不以睡眠時間長短而論，若一周有超過三天或連續三天以上睡眠困擾，就可以稱作失眠。

高雄市立聯合醫院身心科主任陳億倖說，從門診觀察失眠原因，常見的還是跟壓力有關係，以及有過失眠經驗的人，容易過度擔心睡不著，又變成壓力。若是生活壓力，最直接方法是解決、處理、面對；若為後者，就會引導多做放鬆訓練，如肢體伸展、靜坐冥想，逐漸進入休眠狀態。

光線要暗 棉被透氣枕頭別太高

想對抗失眠，擁有專屬睡眠儀式感很重要，臥房環境溫度、濕度、光線、聲音及寢具，都可能會影響睡眠品質。一般而言，寢室溫度控制在25至26度，濕度保持在40%到60%之間，睡眠環境光線愈暗愈好。

光線刺激會反應到大腦，干擾睡眠機制將人喚醒，體內褪黑激素也會因光線刺激而減少，而褪黑激素正是幫助睡眠非常重要的內分泌之一。

寢具選擇以讓自己身體放鬆為主，棉被注重保暖透氣，枕頭不宜太高，能用來支撐頭頸部即可，床墊能支撐人體脊椎S型，大約是躺著陷下3至5公分即可。寢室要保持安靜無聲，但可允許一些規律低分貝聲音，如電扇聲、冷氣運轉聲，若較敏感的人仍然覺得干擾，建議可使用耳塞。

白噪音 恐影響嬰孩腦部發育

睡眠中，若擔心突如其來的聲音干擾，如車聲、開關門聲、寵物吠叫聲等，可使用白噪音來協助。陳億倖解釋，白噪音是在一個音頻內規律反覆出現的聲音，例如雨聲、浪濤聲、風扇和空調的嗡嗡聲，可在睡眠中掩蓋掉環境中突發的雜音；也有研究認為，白噪音可縮短睡眠中斷後重新入睡的時間。

但使用白噪音要特別小心，部分研究指出，白噪音會干擾腦部重整資訊，導致嬰孩皮質發展延遲，也容易忽略可能是某些疾病症狀的耳鳴。

曬太陽、運動 睡前避免滑手機

要改善睡眠，白天建議可曬曬太陽，白天的陽光刺激可幫助人體在夜晚產出褪黑激素幫助睡眠，也建議白天運動30分鐘以上，體內產生腦內啡可協助心情及身體的放鬆。

更重要的是，避免睡前滑手機或打電腦，3C產品的聲光刺激及快速的訊息，容易讓腦皮質處在警覺度高峰狀態。她建議可以嘗試寫日記，抒發宣洩心情，或為複雜及擔憂的事做一個小結論，避免帶著焦慮心情上床，影響入眠。

晚餐吃七分飽就好，避免吃消夜，睡前喝少量溫牛奶，咖啡、茶等含咖啡因飲品盡量中午以前飲用，以免影響睡眠。

提早躺床或白天補眠，都不利夜晚睡眠。更重要的是，養成良好睡眠習慣，保持規律睡眠時間，都能避免失眠找上門。陳億倖說，人體內有一個自由運轉且準時的生理時鐘，日出而作日落而息，打亂規律，身體無法判斷何時該入睡，調整一下習慣，相信很快就能入眠。

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