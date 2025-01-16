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他打針「金槍不倒」6小時 竟是「鳥中風」

記者賴昀岫
泌尿科醫師提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常。圖非新聞當事人，（本報資料照片）
泌尿科醫師提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

有些男性會追求「又硬又持久」的性功能，但曾有位民眾勃起已經6小時，原來是俗稱「鳥中風」的陰莖異常勃起症，緊急就醫使用空針頭放血才順利消風，醫師提醒，這是泌尿科的急症，若發現自己勃起超過4至6小時，千萬不要沾沾自喜應盡快就醫，否則可能會「無望再舉、永垂不朽」，提醒情侶注意避免樂極生悲。

泌尿科醫師呂謹亨常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師─大亨醫師」，分享診間故事和衛教資訊，他曾遇到過一對情侶，因為男生平常工作壓力大常熬夜，常常在房事上力不從心，試過口服藥物、低能量體外鎮波治療，還是覺得硬度和持久度不夠滿意，最後選擇使用幫助勃起的針劑，每次性行為前1個小時自己打在生殖器上，性生活才能滿足。

但某天晚上，這對情侶急急忙忙的來求診，因為勃起已經6小時，生殖器已有點紫青色，且開始疼痛，但是依然「金槍不倒」，這種情況俗稱 「鳥中風」，學名「陰莖異常勃起症」（Priapism）。呂謹亨表示，經過檢查評估後，趕緊用大號的空針頭，直接插進龜頭，按照生理構造，打通海綿體旳邊界，緊急放血才順利消風，解除危險狀態。

呂謹亨說，他也遇過用鐵環當情趣用品，套在陰莖根部，勃起後反而卡住無法移除，陰莖同樣腫脹疼痛異常，而之前他在急診當班時，還碰過戒指、螺帽類的產品，套在陰莖根部的案例。

呂謹亨說，這類「卡鳥」的解決方法，通常會用骨科或牙科的「鑽投」或「電鋸」，若剛好沒有設備，有時得要請消防隊出動，借來油壓剪，把鐵環、戒指、螺帽鋸開，才能移除消腫。他說，當時在急診臨時調不到設備，又怕再拖下去怕陰莖缺血壞死，最後決定用大號的空針頭插進龜頭，緊急放血，引流出瘀血，生殖器消腫軟化，才順利移除鐵環。

呂謹亨指出，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常；達48小時，可能發生陰莖壞死，需整根切掉，所以早期診斷、盡速治療非常重要，是泌尿科的急症，「如果發現自己金槍不倒，超過4至6小時，千萬不要沾沾自喜」，趕快就醫，否則很可能會「無望再舉、永垂不朽」，終生遺憾。

呂謹亨說，陰莖異常持續勃起症的定義是勃起持續時間超過4到6小時，並可分為缺血性（Ischemic，Low Flow）和非缺血性（Non-Ischemic，High Flow），其中以缺血性較為常見，可能成因包括以下6種：

1. 鐮刀型血球，白血病等血液疾病。

2. 陰莖海綿體藥物注射、血管擴張藥物。

3. 惡性腫瘤轉移。

4. 抗凝血治療。

5. 部分抗精神病藥物使用。

6. 不明原因。

中風 骨科 腫瘤

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