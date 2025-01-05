冬天涼補更暖身 中醫推薦「燒仙草」平衡身體內熱

燒仙草。（本報資料照片）

天寒只想待在暖氣前、吃高熱量食物，不過中醫師推薦，冬天涼補更暖身，尤其是燒仙草，有助平衡身體內熱，但千萬不要加太多料，避免削弱涼補效果。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今天向媒體說明，冬天待在暖氣房裡、喝熱飲或吃高熱量食物等，這些習慣容易讓身體積聚內熱，出現喉嚨乾癢、嘴巴破、煩躁上火等問題。中醫提倡「冬天涼補」，透過涼補食材熱著吃，暖身又有效清熱降火。

涼補食材之一就是「仙草」，林舜穀表示，仙草性涼，是中醫常用的清熱解毒藥材。冬天用仙草煮成熱湯，加入少許薑汁或紅糖，燒仙草不僅可以平衡身體內熱，具有清熱解毒、潤腸通便的效果，特別適合燥熱體質或冬季進補後的調理，喝起來清爽又不傷胃。

而熱騰騰的燒仙草加上蜜紅豆、芋圓、珍珠等配料，雖然很豐富，卻可能讓人越吃越「燥」。林舜穀說，不論是蜜紅豆、芋圓或珍珠等配料多數都以糖漿蜜製，加上手作甜湯基底，當甜度超標，燒仙草會偏向「溫燥」，原本的清熱效果就會被大幅抵消。

林舜穀提醒，燒仙草疊加多種配料，這些配料看似輕盈，但實際上富含精製糖與碳水化合物，可能使熱量飆升，容易造成血糖波動，誘發體內火氣，導致口乾舌燥、咽喉不適，與涼補初衷背道而馳。過多攝取還會影響代謝，對身體長期影響不容小覷。

林舜穀建議，讓燒仙草回歸簡單原味，透過減少或不添加配料，專注品味仙草清香，讓燒仙草發揮最純粹的養生功效。若民眾偶爾想加料，可選擇較健康的低糖花生或少量堅果，提升口感之餘，也不破壞涼補特性。