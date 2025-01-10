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「超級食物」藍莓健康美味 5大理由應冷凍吃

編譯廖振堯
冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪，有助於產生飽足感並幫助消化；示意圖。（圖／123RF）
冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪，有助於產生飽足感並幫助消化；示意圖。（圖／123RF）

「超級食物」藍莓是種低熱量、營養豐富的水果，每杯(250公克)僅80大卡，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪，還飽含膳食纖維(每份3.6克)，有助於產生飽足感並幫助消化。每杯3.9毫克的維他命C有助於形成膠原蛋白，維持健康的牙齦和微血管、增強免疫系統。藍莓個頭雖小但風味和營養俱全，是值得常備在冰箱的超級水果，而冷凍藍莓更是好處多多。

冷凍藍莓集健康、方便和美味於一身，以下五個理由便是為何該將藍莓凍起來保存。

1. 保持新鮮度和營養成分：在藍莓成熟度最高時冷凍，確保鎖定並保留其營養物質和風味。與其他水果不同，這些漿果在冷凍時不會失去營養價值，使其成為一年四季最方便、健康的選擇。

2. 便宜且保存期限長：冷凍藍莓在家用冰箱中可以保存長達十個月，更長保質期讓人們可以在特價時大量購買藍莓回家冷凍，隨手取得營養豐富又美味的水果不再遙不可及。

3. 易於準備：即使需要臨時使用，它們也很容易解凍，只須在紙巾上鋪好一層，然後用微波爐的「解凍」設定加熱30秒即可。

4. 炎熱天氣的完美選擇：在炎熱的夏日，冷凍藍莓本身就是快速、清爽的零食，可以直接嚼食或當作水果口味冰塊加入各種飲料。把冷凍藍莓拌入優格中，也是健康的冰淇淋替代品。

5. 靈活烹飪：冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，無須加冰便能直接打成清爽的冰沙或果昔；若加入糕餅麵包烘烤，它們能保持形狀及顏色，同時保持濃厚風味。但要記得在將它們加入麵糊之前，先將其裹上一層薄薄的麵粉，以防止它們沉入鍋底或烤盤。

由於冷凍過程會分解部分藍莓果皮，它們更容易混合在冰沙中或煮成醬汁，可以創造出更光滑的質地、更濃郁的味道。如果是沙拉或莎莎醬中使用，請選擇A級IQF(單獨快速冷凍)藍莓，那麼在解凍後也能保持形狀完整。

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