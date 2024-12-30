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【食力】聯合國非物質文化遺產 泰國「冬蔭功」酸辣又開胃

文／編輯部
泰國料理「冬蔭功」起源於泰國中部，以多種香料熬煮、酸辣口感聞名，在2024年12月被列入聯合國非物質文化遺產。（取材自食力）
泰國料理「冬蔭功」起源於泰國中部，以多種香料熬煮、酸辣口感聞名，在2024年12月被列入聯合國非物質文化遺產。（取材自食力）

「冬蔭功」起源於泰國中部，是泰國無人不曉的道地菜色，以多種香料熬煮、酸辣口感聞名，在2011年時更被CNN列為全球最好吃50項食物中的第8名；自2011年開始，泰國政府將冬蔭功註冊為泰國國家文化遺產，致力保存其傳統文化，終於在2024年12月4日，正式被列入聯合國教科文教組織非物質文化遺產中。

什麼是「冬蔭功」？常見食材有哪些？

以各式香料熬煮，酸辣口感、新鮮開胃聞名的冬蔭功湯，自2011年開始，泰國政府將冬蔭功註冊為泰國國家文化遺產，致力保存其傳統文化歷史，終於在2024年12月4日，聯合國第19屆教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會中，聯合國正式宣布將冬蔭功列為人類非物質文化遺產。

冬蔭功起源於泰國中部，是泰國無人不曉的道地菜色，以多種香料熬煮、酸辣口感聞名；根據米其林指南解釋，在泰語中，冬「tom」（發音為「dtome」）是「煮」的意思，蔭「yum」呈現酸、甜、和辛辣味的口感，而功「goong」為蝦子，三者合在一起就是甜、酸、辣蝦湯的意思。

檸檬草帶出香味 棕櫚糖增添甜味

傳統的冬蔭是一種清湯，食材通常以檸檬草、南薑（galangal）、泰國青檸（kaffir lime）帶出香味、以辣椒增加辣度、以檸檬汁或羅望子醬增添酸味、以棕櫚糖來增添甜味，以及以魚露增加鹹味；而有些廚師會將椰漿加入冬蔭湯裡增添奶香味，也有些廚師會額外加入辣椒醬、或以香蕉葉包裹紅蔥火烤帶出甜味，擁有多種變化。

冬蔭功備受國家重視，從2011年開始，泰國將冬蔭功註冊為泰國國家文化遺產，屬於食品和消費類別中有關自然和營養的知識和實踐領域；2021年時，泰國內閣決定將冬蔭功列入聯合國教科文組織文化遺產名錄。終於在2024年12月4日，於巴拉圭亞松森舉行第19屆的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會中，聯合國宣布正式將冬蔭功列人類非物質文化遺產。

冬蔭功也是繼泰國潑水節（Songkran）、箜面具歌舞劇（Khon）、諾拉舞（Nora）及泰式傳統按摩（Nuad）之後，被列入的第5項非物質文化遺產。

CNN 曾列為全球最好食物第8名

泰國冬蔭功湯是世界聞名的文化料理，早在2011年時就被CNN列為全球最好吃50項食物中的第8名；泰國文化部長 Sudawan Wangsupakitkosol對聯合國的肯定表示，冬蔭功不僅僅是一道菜，更是泰國文化知識和烹飪專業知識的代表，並表示傳統服裝可峇雅（kebaya）也有極大可能被列入聯合國教科文組織名單中。

為了紀念冬蔭功被列入非物質文化遺產，泰國文化部也於12月6日至8日在曼谷的EmQuartier購物中心舉辦3天的慶祝活動，包含米其林星級主廚Supaksorn Jongsiri與來自Krua Ban Yisan的廚師Doll現場烹飪、可峇雅時裝秀、各式文化表演和展示關於冬蔭功文化與泰國歷史的相關藝術性展覽；而活動期間，遊客還可以免費品嚐道地冬蔭功湯、欣賞卡峇雅文化表演，深入認識泰式文化。

(本文授權轉載自食力)

泰國 聯合國

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