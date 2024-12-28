藥物過敏讓他險命喪海 6類症狀別誤認是副作用

醫師提醒，藥物過敏可能含基因、家族史有關，只要一點點劑量就會發生；示意圖。（圖／123RF）

藥物過敏竟讓他入境時被海關攔下！台灣社團法人中華民國 藥物過敏關懷協會理事長張啟彬分享，自己15年前在上海發生藥物過敏緊急回台就醫，卻被海關認為是麻疹而無法入境，還好經溝通後順利入境未延誤就醫，「不然我就會掛在那邊」了，但有很多人出現藥物過敏反應，如打噴嚏、起疹子等，卻誤認是藥物副作用而延誤就醫。

●看診告知用藥史 避免嚴重不良反應

台灣衛福部食藥署副署長王德原表示，藥物過敏可能發生在，第一次接觸到藥品的數天內或2至3個月後，且可能是輕微的皮疹或危及生命的過敏，任何人都可能發生藥品過敏，如果服藥後身體開始出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」的症狀，應立即回診並告知用藥史，避免嚴重不良反應。

除了皮膚反應，如果出現心悸、呼吸困難、不明原因的明顯疲倦、噁心、黃疸、或茶色尿，也可能是藥品過敏症狀，而常見的6大類症狀如下，民眾如在用藥後發現這些症狀，尤其是口腔、喉嚨、眼睛等黏膜部位出現異常，可能是過敏反應的前兆。

一、皮膚紅「疹」；二、口腔潰「破」；三、喉嚨感到疼「痛」；四、眼睛變「紅」腫；五、嘴唇「腫」脹；六、身體出現發「燒」。

民眾沈小姐本身有過敏體質，某次到皮膚科接受冷凍治療後，回家後搭配藥膏使用，沒想到皮膚出現紅腫、發癢等症狀，本以為是治療的副作用，一周後回診才發現是藥物過敏引起，台北長庚醫院皮膚科教授級主治醫師鐘文宏指出，藥物副作用跟劑量有關，但藥物過敏可能只要一點點劑量就會發生，藥膏也會造成接觸性過敏反應。

鐘文宏表示，藥物過敏會和體質有關，病患本身也要有所警覺、及早就醫，如果以前沒吃過的新藥，在吃完一段時間後出現過敏症狀，就要就醫由醫師評估是否為過敏、需不需要停藥等，因為有些患者服用降尿酸藥物後，出現皮膚變紅的狀況，原以為是冬季乾癢，沒想到竟是肝腎功能受損。

藥物過敏可能含基因、家族史有關，曾有位39歲男性患者，在服用降尿酸藥物後，出現嚴重藥物過敏，皮膚一片紅通通，看起來和燒燙傷很像，患者最後仍不幸過世，鐘文宏指出，亞洲人有約10%至20％有這類基因型，患者吃降尿酸藥物過敏的風險是常人的100倍。

●基因檢測 可降過敏風險

以台灣為例，食藥署統計1999年至2024年11月的藥害救濟給付案例，常見可疑藥品類別包括抗癲癇藥Carbamazepine、Phenytoin、Lamotrigine、抗痛風藥Allopurinol、非類固醇類消炎止痛藥Diclofenac、Ibuprofen、Mefenamic acid及抗生素Rifampin／Isoniazid／Pyrazinamide、Co-trimoxazole及Sulfasalazine。

不過，藥物過敏的基因是有機會找出來的，食藥署藥品組副組長林意筑表示，目前國內針對Carbamazepine及Allopurinol的病人，健保 分別有給付終身一次HLA-B*1502及HLA-B*5801基因篩檢，可諮詢醫師評估是否需要進行基因檢測，以降低藥品過敏發生風險。

鐘文宏表示，近10年和抗癲癇藥Carbamazepine成分藥品有關的要害救濟事件明顯下降，和健保給付基因檢測，以及臨床端加強藥袋標示警語或副作用、醫師及藥事人員主動告知等有關。

張啟彬曾在2009年到中國的上海出差，結果出現藥物過敏症狀，他立刻飛回台灣就醫，結果在入境時遭海關攔下，因為以為他是麻疹患者，還好後來順利就醫，讓他直呼這條命是鐘文宏就回來的，也還好就醫過程沒有延誤到，否則可能就會是一場悲劇，而他本身有免疫相關的家族史，也導致他出現沒有眼淚的狀況，需要使用眼藥水。