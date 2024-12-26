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冬季祛寒 中醫「三九貼」改善四肢冰冷

NOW健康 翁靖祐／台中報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

有很多人知道想要去除虛寒、改善體質，可以在夏季敷貼「三伏貼」，但是冬季敷貼「三九帖」不僅可以透過熱性中藥敷貼穴位增加陽氣，驅散寒氣，而且能夠輔助夏季敷貼「三伏貼」的效果，對於改善因虛寒造成的病症有很大的幫助。

冬至後應在這天補陽氣 中醫三九貼緩解呼吸道疾病

台灣台中慈濟醫院中醫部中醫兒科主治醫師洪崚育醫師表示，人體代謝和身體機能主要是透過陽氣來推動，如果陽氣充足，身體比較能夠抵禦外邪與病毒的侵害，減少疾病發生，有些過敏疾病就是陽氣不足、寒氣累積體內所造成的。而古代中醫的觀點認為，在夏季「三伏天」與冬季「三九天」透過熱性中藥的敷貼，不僅可以補充陽氣，也可以驅除身體內的寒氣，提升身體機能。

「冬至」是一年之中白晝最短的一天，從這一天過後白晝開始慢慢變長，陽氣開始漸漸萌發，因而古人有所謂「冬至一陽生」的說法。而在冬至過後的三個九天來敷貼熱性中藥「三九貼」，不僅可以趁著陽生之時提振人體陽氣，還能引出體內的寒氣，調節身體免疫功能，減緩因體內寒氣所引發的疾病症狀，例如：四肢手腳冰冷，過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，小兒胃口不佳、消化不良容易腹瀉等腸胃道疾病，或是小兒遺尿等泌尿道疾病都可敷貼「三九貼」。

三九貼使用禁忌一覽 敷貼以前勿忘諮詢醫師

除此之外，夏季貼過「三伏貼」的病人，冬季持續敷貼「三九貼」，對於陽氣提升還有加成的效果。不過，洪醫師也提醒，2歲以下幼童、孕婦、罹患糖尿病、正在發燒或有發炎症狀的病人，以及需要敷貼部位有傷口的人，就不適合敷貼「三九貼」。洪醫師也建議，敷貼三九貼之前，還是要讓醫師評估一下身體狀況是否合適敷貼比較妥當。

【本文授權轉載自NOW健康

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