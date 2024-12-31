我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

不是牙齒發黃？口腔惱人6問題 齒列歪斜排第一

NOW健康
醫師提醒，牙齒不整齊可透過「戴牙套」矯正，依療程會有不同價位，應針對自身需求選擇合適的矯正方案；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，牙齒不整齊可透過「戴牙套」矯正，依療程會有不同價位，應針對自身需求選擇合適的矯正方案；示意圖。（圖／123RF）

口腔健康不僅關乎日常進食、吞嚥，還可能影響個人社交與自信，然而牙齒發黃、蛀牙等常見問題，往往在疏於照顧中悄悄找上門，不僅降低生活品質，更讓形象大打折扣。 「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近3個月內「口腔問題」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的6大口腔問題。

觀察近3個月內關於「口腔問題」的討論，可以發現許多網友飽受「牙齒不整齊」困擾。常見的齒列問題包含暴牙、齒縫過大、咬合不正等，便有網友表示「每次露牙笑時，都覺得門牙這樣很醜」、「牙齒很亂很沒自信」，認為齒列不整不僅影響外觀、進而使自信心下降，也「不好清潔到位，容易造成蛀牙跟結石」。牙齒不整齊的問題通常可透過「戴牙套」矯正，不過也有民眾點出，根據「醫師是否為矯正專科、診所規模、軟硬體設備、矯正工具使用哪一種」等因素，療程會有不同價位，建議可以多做功課並向醫師諮詢，針對自身需求選擇合適的矯正方案。

牙齒發黃 飲食習慣影響

聲量排行第二的「牙齒發黃」問題也廣受討論。許多民眾都有喝咖啡、喝茶的習慣，或者常吃醬油、咖哩等深色食物，當中的色素容易附著在牙齒上，若清潔不夠徹底，時間一久便容易形成牙垢、牙菌斑，進而使牙齒逐漸泛黃。有網友發文說道，「發現牙齒上都會有殘留的咖啡漬跟茶漬，看起來黃黃不美觀」，甚至因此「沒辦法再開心地拍照了，也有點排斥跟其他人合照」，請益大家是如何維持牙齒的亮白度；對此，有人建議從生活細節著手，如「喝完飲料立刻漱口，減少色素黏著在牙齒上的時間」、「易染色飲料都用吸管喝，才不會直接接觸牙齒」等，若效果仍不夠理想，則可考慮調整飲食習慣，或尋求專業美白療程。

齒裂缺漏 補牙超傷荷包

部分網友則苦惱於「牙齒缺漏／斷裂」的問題。除了自然老化之外，外力撞擊、蛀牙或牙周病等因素也都可能造成牙齒鬆動或斷裂，使得補牙相關需求居高不下。有民眾無奈分享經驗如「半年前因為吃了一片芭樂，聽到卡的一聲⋯⋯經診斷之後是牙槽骨裂，我得跟我的牙齒說掰掰」、「吃芒果乾吃到一半發現門牙缺了一大角，大概碎了了三分之一」，讓網友感嘆「牙齒顧好才有健康的身體」，還有人直呼「全口植牙也太貴」，建議平時便多留心與口腔保健，保持健康也守護荷包。

其他如蛀牙、口腔黏膜病變、口臭等，也都是常見而不可輕忽的口腔問題，透過良好的清潔習慣與定期檢查，便能有效降低這些疾病的風險，不只提升生活品質與健康狀態，也讓笑容更自信。

本文由NOW健康提供

咖啡

上一則

手指疼痛無力…拇指腕掌關節退化 懸吊手術1周後重新掌杓

下一則

跨年到 專家提2大行為恐亂作息、增體重 親揭解方

延伸閱讀

口臭困擾2大成因 吃口香糖難消除 小心健康警訊

口臭困擾2大成因 吃口香糖難消除 小心健康警訊
徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭

徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：拖愈久愈傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：拖愈久愈傷琺瑯質
紅色3號色素讓食物看起來像草莓 FDA審查或將禁用

紅色3號色素讓食物看起來像草莓 FDA審查或將禁用

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
大便頻率攸關健康？醫師警告一症狀需注意。示意圖。（取材自pexels.com@ hermaion）

醫警示最危險排便症狀：嚴重死亡率提高

2024-12-16 19:38
醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

2024-12-27 19:57

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告