冬季是「備孕養卵」好時機 腹部保暖最關鍵

醫師提醒，天冷時別貿然進補，備孕女性若手腳冰冷卻身體燥熱，建議諮詢醫師調養身體，以便順利懷孕；示意圖。（圖／123RF）

冬季是「養陽」重要時機，冬至更是一年中白天最短的一天，建議民眾作息可調整為「早睡晚起」，避免清晨等低溫 時進行戶外運動；專家提醒，日常保暖務必注意「頸部、腹部、足部」3部位的保暖，尤其是正在備孕養卵的女性，若手腳冰冷卻身體燥熱恐「四逆體質」，建議諮詢中醫師進行調理。

四逆體質 別亂進補

現代人生活壓力大，工作繁忙沒有時間好好照顧自己，時常出現手腳冰冷的狀況。TFC台北生殖中心中醫師李和蓁表示，臨床上時常遇到患者自述「覺得身體燥熱但手腳依舊冰冷」，懷疑自己是否生病了，而這樣的狀況其實在「都會區」相當常見，這類患者共同點就是「生活壓力大」。

「燥熱卻又手腳冰冷的民眾不宜驟然進補。」李和蓁中醫師說，手腳冰冷的患者在中醫上稱作「四逆體質」，由於陽氣無法順利輸送到四肢，亦即血液循環不通暢；若伴隨燥熱、口乾舌燥、對天氣冷熱變化更加敏感等等，則為「四逆散證」，由於循環不好，熱鬱積在體內中樞，此時不宜再進補，應以「疏導」經絡循環為主，透過針灸、方劑等介入治療，讓體內熱氣得以循環至四肢。

早臥晚起 增強體能

冬季的日常起居可以隨氣候進行調整，李和蓁中醫師提到，「內經」中主張冬天應與天地陽氣同步，「早臥晚起」早點入睡，晚點起床。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚，以便潤澤五臟，從而增強體能，提高防禦力。

「保暖首重足底、頭頸部，其次是腹部保暖。」李和蓁建議，除了出門可以多著襪子與圍巾外，也可以多泡腳，晚上洗完頭一定要擦乾、吹乾。頭部和頸部是人體陽氣聚集的地方，雙腳則是陽氣發源之處，這些部位的保暖能有效防寒護陽氣。女性若在備孕養卵，則加強腹部的保暖，促進血液循環供應養分至卵巢、子宮，冬天即使上半身保暖，但穿短褲短裙也不建議，是為婦科大忌。

保護陽氣對卵巢健康與子宮環境的調養尤為重要，冬至是絕佳的備孕調養起點。李和蓁指出，像是四逆體質手腳冰冷，或是血虛這類血液循環不佳的女性，因體內營養無法順利隨血液循環到卵巢、子宮，若正在備孕就可能會產生「難孕」的狀況，建議諮詢專業中醫師的協助，針對不同體質、需求訂定個人化的調理治療計畫，以期事半功倍打造好孕體質。

氣溫驟降 別劇烈運動

日常運動的安排上，李和蓁提醒，民眾時常選擇戶外公園慢跑，但冬季運動若適逢氣溫驟降，則不建議過於劇烈運動，可選擇較為和緩的運動方式，如慢跑、瑜伽、爬山等。尤其要避免在低溫的清晨或寒流來之時，勉強進行戶外運動。運動時應也要注意加強暖身運動，並在運動後及時添加衣物，防止出汗後著涼。

（本文由NOW健康提供）