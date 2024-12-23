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綠茶、烏龍茶、紅茶超級比一比 想減重 醫師首推這茶

記者林則澄／台北即時報導
不少民眾都有喝茶習慣，專家指出，綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處，但應避免空腹喝茶，以免引起腸胃道不適，也勿搭配藥物、保健食品，防止產生副作用。示意圖。（聯合報系資料照）
不少民眾都有喝茶習慣，專家指出，綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處，但應避免空腹喝茶，以免引起腸胃道不適，也勿搭配藥物、保健食品，防止產生副作用。示意圖。（聯合報系資料照）

不少民眾都有喝茶習慣，而綠茶、烏龍茶與紅茶由於發酵程度不同，對身體的好處也略有差異。專家指出，這3種茶類都含促進健康的抗氧化物質，且具咖啡因及茶鹼，幫助提升注意力和警覺性，還有茶氨酸可幫助對抗壓力與放鬆，但應避免空腹喝茶，以免引起腸胃道不適，也勿搭配藥物、保健食品，防止產生交互作用。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，在綠茶、烏龍茶與紅茶中，以紅茶發酵程度最高、烏龍茶居中、綠茶發酵程度最低，其中烏龍茶的咖啡因次之，綠茶、烏龍茶的咖啡因可能因為品種、加工與沖泡方式不同而有差別，而喝茶過量可能引起失眠、焦慮，空腹喝茶則可能刺激腸胃道，引起不適。

許惠玉建議，對咖啡因過敏者、15歲以下的青少年不宜喝過量的茶，若要喝茶則盡量選擇無糖。兒茶素愈多，茶愈濃郁，味道也愈苦，因此不少人為了口感而酌量加糖，但為了健康，應習慣喝無糖茶，除了避免「糖上癮」，也能幫助降低慢性疾病風險。另外，喝茶時勿搭配藥物、保健食品，因為咖啡因有加速腸胃道蠕動、利尿的作用，可能導致藥物、保健食品與茶產生交互作用，讓效果降低或增添副作用。

營養醫學博士劉博仁在臉書表示，綠茶是不發酵茶，保留茶葉中的天然成分，富含兒茶素等多酚類物質，具強抗氧化性；烏龍茶是半發酵茶，介於綠茶與紅茶之間，發酵程度影響香氣，從清爽到濃郁皆有，含中等濃度的多酚、茶氨酸及咖啡因；紅茶是全發酵茶，多酚類物質氧化後生成茶黃素和茶紅素，抗氧化性稍低於綠茶。

至於綠茶、烏龍茶、紅茶的共同營養成分，劉博仁提到，包括含抗氧化物質的多酚類化合物，如兒茶素、黃酮類促進健康，且具咖啡因及茶鹼，能提升注意力和警覺性，還有茶氨酸，幫助對抗壓力與放鬆。其中綠茶的高含量兒茶素有助於降低壞膽固醇（LDL），改善血管功能，在細胞研究中顯示可抑制腫瘤生長，促進脂肪氧化，也有助於民眾管理體重，而抗氧化物質也可能減少阿茲海默症與帕金森氏症的風險。

劉博仁表示，烏龍茶可提高脂肪代謝率，研究顯示可能幫助控制體重、改善胰島素敏感性與濕疹等異常的皮膚狀況；紅茶的茶黃素和茶紅素有助於降血壓、改善膽固醇水平，也可防止腸道菌群失調，促進健康。

劉博仁建議，據個人喜好、健康需求度及茶葉新鮮度選擇適合的茶，若想減肥或促進代謝，可選綠茶或烏龍茶；若喜歡濃郁口感或讓心血管健康可以選紅茶；下午和晚上要喝茶，宜選擇低咖啡因的烏龍茶或紅茶。

咖啡 失眠 阿茲海默症

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