聖誕節不掃興 第二型糖尿病患6招健康享受假期

第二型糖尿病患者，只要選擇適合的食物與注意進食順序，也能享用聖誕節大餐；示意圖。（圖／123RF）

聖誕佳節將至，與家人們享用豐盛大餐是假期必備行程，但對於第二型糖尿病(Type 2 Diabetes)患者來說，如何在美食與血糖控制中找到平衡，是一件不簡單的事情。對此，美國糖尿病協會(American Diabetes Association，ADA)給出六個方法，讓糖友能保持穩定血糖又不破壞享用大餐的興致。

KXAN報導，根據ADA一項調查顯示，有28%的第二型糖尿病患者認為，維持健康是他們在假期中最關心的事情。

不過，只要做好準備，糖友一樣也能享受假期。來自德州 普夫魯格維爾(Pflugerville)的BBQ餐廳老闆馬修(Alton Matthews)，已罹患第二型糖尿病30多年，他知道什麼樣的食物與進食方式會讓他的血糖失衡，所以他會優先考慮享用對身體比較好的食物，這讓他不再帶著恐懼進入假期。

「患有糖尿病並不意味著你不能生活，只是意味著你必須採取一些不同的方式」，馬修說，他也感謝他的家人都十分支持他，幫助他維持健康的生活方式。

報導引述ADA說法，整理出以下六項建議，讓糖友能更安心地享受聖誕佳節：

1.注意用餐時間

假期時的用餐時間通常會延後，但第二型糖尿病患者通常需要嚴格遵守用餐時間。患者可以準備一些小零食，當知道用餐時間將超過預定時間表時，可先吃點小零食，以防血糖大幅度波動。

2.優先考慮比較少吃的食物

傳統的聖誕節 大餐都會有滿滿的澱粉類或高碳水化合物的食物，這些並不是控制糖尿病的好選擇。ADA建議，在夾菜時，優先選擇那些平常少吃的食物，先用非澱粉類的蔬菜填滿你盤子的一半，再選擇你喜歡的蛋白質，填滿剩下的四分之一，最後用你喜歡的碳水化合物填滿最後的四分之一。

ADA表示，這樣糖友還能有一些空間享用甜點，而不會導致血糖失衡。

3.蔬菜

如果佳節大餐沒有蔬菜，糖友可主動帶一道蔬菜料理。ADA建議，青花菜沙拉(broccoli salad)、燉烤綠豆(green bean casserole)或綠葉蔬菜等，都是能避免糖友過度攝取碳水化合物的料理。

4.開胃菜

假日大餐通常安排在晚餐時間，也可能比平常用餐時間更晚，可以考慮先享用一點開胃菜。但如果開胃菜是油炸類或高熱量食物，建議糖友自行攜帶開胃菜。ADA說，生菜搭配低熱量的波菜沾醬(spinach dip)或低脂起司條是不錯的選擇。

5.多活動

享用大餐後，多活動身體十分重要。ADA建議，可以與家人一起飯後散步、從事戶外遊戲或參加跳舞派對，既能讓身體多運動，也能與家人共享美好時光。

6.監測血糖

ADA建議，第二型糖尿病患者在任何節日中都保持最佳血糖水平。日常生活的改變可能會導致血糖水平升高或下降，密切注意這些數字可以幫助確保您度過一個快樂、無壓力的假期。