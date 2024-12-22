我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

聖誕節不掃興 第二型糖尿病患6招健康享受假期

世界新聞網／輯
第二型糖尿病患者，只要選擇適合的食物與注意進食順序，也能享用聖誕節大餐；示意圖。（圖／123RF）
第二型糖尿病患者，只要選擇適合的食物與注意進食順序，也能享用聖誕節大餐；示意圖。（圖／123RF）

聖誕佳節將至，與家人們享用豐盛大餐是假期必備行程，但對於第二型糖尿病(Type 2 Diabetes)患者來說，如何在美食與血糖控制中找到平衡，是一件不簡單的事情。對此，美國糖尿病協會(American Diabetes Association，ADA)給出六個方法，讓糖友能保持穩定血糖又不破壞享用大餐的興致。

KXAN報導，根據ADA一項調查顯示，有28%的第二型糖尿病患者認為，維持健康是他們在假期中最關心的事情。

不過，只要做好準備，糖友一樣也能享受假期。來自德州普夫魯格維爾(Pflugerville)的BBQ餐廳老闆馬修(Alton Matthews)，已罹患第二型糖尿病30多年，他知道什麼樣的食物與進食方式會讓他的血糖失衡，所以他會優先考慮享用對身體比較好的食物，這讓他不再帶著恐懼進入假期。

「患有糖尿病並不意味著你不能生活，只是意味著你必須採取一些不同的方式」，馬修說，他也感謝他的家人都十分支持他，幫助他維持健康的生活方式。

報導引述ADA說法，整理出以下六項建議，讓糖友能更安心地享受聖誕佳節：

1.注意用餐時間

假期時的用餐時間通常會延後，但第二型糖尿病患者通常需要嚴格遵守用餐時間。患者可以準備一些小零食，當知道用餐時間將超過預定時間表時，可先吃點小零食，以防血糖大幅度波動。

2.優先考慮比較少吃的食物

傳統的聖誕節大餐都會有滿滿的澱粉類或高碳水化合物的食物，這些並不是控制糖尿病的好選擇。ADA建議，在夾菜時，優先選擇那些平常少吃的食物，先用非澱粉類的蔬菜填滿你盤子的一半，再選擇你喜歡的蛋白質，填滿剩下的四分之一，最後用你喜歡的碳水化合物填滿最後的四分之一。

ADA表示，這樣糖友還能有一些空間享用甜點，而不會導致血糖失衡。

3.蔬菜

如果佳節大餐沒有蔬菜，糖友可主動帶一道蔬菜料理。ADA建議，青花菜沙拉(broccoli salad)、燉烤綠豆(green bean casserole)或綠葉蔬菜等，都是能避免糖友過度攝取碳水化合物的料理。

4.開胃菜

假日大餐通常安排在晚餐時間，也可能比平常用餐時間更晚，可以考慮先享用一點開胃菜。但如果開胃菜是油炸類或高熱量食物，建議糖友自行攜帶開胃菜。ADA說，生菜搭配低熱量的波菜沾醬(spinach dip)或低脂起司條是不錯的選擇。

5.多活動

享用大餐後，多活動身體十分重要。ADA建議，可以與家人一起飯後散步、從事戶外遊戲或參加跳舞派對，既能讓身體多運動，也能與家人共享美好時光。

6.監測血糖

ADA建議，第二型糖尿病患者在任何節日中都保持最佳血糖水平。日常生活的改變可能會導致血糖水平升高或下降，密切注意這些數字可以幫助確保您度過一個快樂、無壓力的假期。

聖誕節 德州

上一則

IU自曝罕病「皮膚沒感覺」 醫揭斯基特症候群特色：重症機率不大

延伸閱讀

拜登擬特赦40名聯邦死囚 或聖誕節前宣布

拜登擬特赦40名聯邦死囚 或聖誕節前宣布
封面故事／瑪麗亞凱莉30年 陪粉絲過節

封面故事／瑪麗亞凱莉30年 陪粉絲過節
氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空

氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空
封面故事／華州仙境小鎮 魅力+歐風

封面故事／華州仙境小鎮 魅力+歐風

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

2024-12-21 20:15
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦

封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄