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聖誕季警惕氣喘惡化 醫：建議選天然無毒裝飾

中央社台北22日電
耶誕季活動頻繁，如踩點網美耶誕打卡景點等，醫師弘建議，氣喘患者戶外活動注意保暖，減少冷空氣對氣管的刺激，(路透)
耶誕季活動頻繁，如踩點網美耶誕打卡景點等，醫師弘建議，氣喘患者戶外活動注意保暖，減少冷空氣對氣管的刺激，(路透)

醫師提醒，寒冬來襲，加上聖誕季活動頻繁，伴隨低溫、空污及聖誕裝飾引發的過敏原暴露，增加發病風險，除規律用藥，也建議選擇天然無毒裝飾。

氣喘是常見慢性呼吸道疾病。中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科主任涂智彥近日透過新聞稿說明，氣喘是呼吸道長期發炎導致反覆出現氣道阻塞，造成呼吸困難、胸悶、喘鳴聲、夜間咳嗽加劇等症狀。

氣喘的嚴重程度，因個人體質、季節與時間變化有所不同，很多人不知道，聖誕季也是氣喘好發時期。中醫大附醫內科部胸腔暨重症系主治醫師陳家弘提醒，氣喘患者應避免接觸過敏原與刺激性環境，尤其在聖誕季，建議選擇天然無毒裝飾，並保持居家清潔與通風。

聖誕季活動頻繁，如踩點網美聖誕打卡景點等，陳家弘建議，氣喘患者戶外活動注意保暖，減少冷空氣對氣管的刺激，並佩戴口罩有效降低誘發因子，減少急性發作，提升生活品質。嚴重氣喘患者應遵循醫囑規律用藥，並定期記錄症狀變化，掌握病情走向。

涂智彥表示，氣喘治療採階梯式用藥，控制氣道慢性發炎情形，以最少劑量、種類藥物達到最佳療效。初期可使用吸入性類固醇與長效型支氣管擴張劑控制，若患者需使用高劑量類固醇或其他藥物才能有效控制症狀，或即使使用這些藥物仍難以控制，在臨床上就被歸類為嚴重氣喘。

陳家弘引用資料顯示，嚴重氣喘約占氣喘患者5%至10%，嚴重氣喘症狀複雜、難以控制，常影響生活品質，所幸醫學進步，患者還有生物製劑可選擇，協助緩解持續性發炎和急性發作風險，減少口服類固醇用量；建議高風險族群及早血液檢測確認氣喘型別，調整治療方案。

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