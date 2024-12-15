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腳是人體第2個心臟 日本足鞋權威：穿錯傷膝、傷脊椎

記者廖靜清／台北即時報導
買鞋子必需注重試穿技巧，才能買到合腳、舒適的鞋子。本報系資料照片
買鞋子必需注重試穿技巧，才能買到合腳、舒適的鞋子。本報系資料照片

俗話說，腳是人的第二顆心臟，承受全身力量，於行走、跑步、跳躍等活動更加重了數倍的身體重量。日本足鞋權威阿部薰說，選擇合適的鞋子，可以吸收來自地面的衝擊、減少下肢關節及脊椎的受力，也能預防足部退化。反之，若選錯了，則會導致足弓變形或疲勞，傷膝蓋、傷脊椎。

台北榮民總醫院復健醫學部、身障重建中心今天共同主辦「2024國際足鞋學術研討會」，邀請日本足部權威阿部薰、足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁，分享足底壓力量測教學與判讀，以及實用的選鞋新知。

阿部薰說，台灣和日本生活型態相近，東方人的腳型也相似，因腳板較寬，若鞋子太緊、楦頭太窄，容易擠壓到腳部結構，發生足底筋膜炎、鞋子不合腳除了可能造成足部疼痛、拇趾外翻、凍甲等，甚至延伸到腳踝不適、膝蓋痛、脊椎變形等，其他部位被迫過度出力，影響身體平衡。

阿部薰指出，新冠疫情期間，民眾較少出門，穿皮鞋的機會變少，大家因追求舒適而改穿運動鞋。不過，如果鞋子選對了，皮鞋也可以很舒服。他觀察，孩童因為疫情減少戶外活動的機會，罹患「浮趾病」的機會增加，其主因為兒童缺乏運動，接觸地面的足部面積減少了，易造成足弓發育不良。

阿部薰鼓勵，運動對任何年齡層都是必須的，選一雙足弓支撐良好的鞋，或是使用有足弓支撐的鞋墊，都有助於分散腳底壓力，避免產生足底疼痛問題。他指出，日本有選鞋師制度，以預防足部疾病的觀點，並融合足部知識與健康管理的專業，提供最佳選鞋建議。

雖然台灣目前沒有選鞋師制度，多數人買選鞋多半靠經驗及試穿的感覺，阿部薰提醒，買鞋時要到固定到可靠的鞋店，並注意三點：

1.使用目的：詳細告知使用的目的、使用的場合，提供店員正確資訊。

2.必要功能：具備良好的吸震性、包覆性、穩固性，著重於舒適度與安全性。

3.腳部尺寸：可以先到專門的鞋店測量腳部，留意內側支撐是否貼合腳部狀態。

這幾年，日本和台灣都很流行五趾襪、機能襪，日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，功能性襪子很有效，尤其是腳趾有香港腳、風濕病或拇囊炎而重疊的問題，五趾襪是不錯的選擇。機能襪則可以支撐足弓、增強運動表現、緩和足底不舒服，同時給予足部良好的包覆保護。

原田繁分享，買鞋一定要試穿，且要兩腳都穿上以確定是否合腳。他強調，掌握以下原則，自己選鞋也能輕鬆上手。

1.要有充裕的時間試穿，並穿著襪子試鞋大小。

2.鞋後跟的材質要有支撐性，才有穩定腳跟的作用。

3.後腳掌貼近鞋後跟，再看腳趾頭處要留0.5-1公分的空間。

4.試的時候多要走幾圈，感覺腳在鞋裡是不是舒適，千萬不能有緊繃感。

原田繁提醒，網路商家販售有買錯尺寸的風險，每雙鞋子的版型都不一樣，鞋款不同、鞋碼選用也不一樣。另外，要依不同活動選鞋，千萬不能一雙鞋打遍天下，一定要依運動特性、活動目的選購。

日本足鞋權威阿部薰分享挑選鞋子的重要性，穿錯易傷身、影響身體平衡。記者廖靜清／攝...
日本足鞋權威阿部薰分享挑選鞋子的重要性，穿錯易傷身、影響身體平衡。記者廖靜清／攝影

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