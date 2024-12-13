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研究：青少年1天上網超過2小時 憂鬱風險增高

世界新聞網輯／究竟​出版提供
示意圖。(取材自Pexels @Kaboompics.com)
示意圖。(取材自Pexels @Kaboompics.com)

年輕人精神失調的狀況激增

幸好我不是現代的青少年—這個自私的想法在我腦袋一閃而過。我在某報告中看過這樣的統計數據，10∼17歲之間曾經向精神科醫師求診、服用過精神藥物的年輕人比例在這10年中變成2倍。增加最多的是強烈的不安與憂鬱，頭號受害者是年輕女性。年輕人的精神失調問題正在全球爆炸性地擴增。在美國，接受憂鬱症診斷的青少年在7年之內增加了6成。

美國自90年代起就追蹤青少年的生活型態，每年進行大規模的團體調查，近幾年某些現象變得更具體了。待在手機或電腦前的時間愈長，心情愈低落。每週使用電腦、手機和平板超過10小時的青少年是感覺「最不幸福」的。其次是使用6∼9小時的年輕人。也就是說，比起使用時數低於4∼5小時的人來說，認為自己「不幸福」的比例較高。由此延伸，聽到螢幕使用時間（Screen Time）會想起的全部—社群媒體、瀏覽網頁、YouTube動畫和遊戲，這些都與精神失調有關連。另一方面，如果是從事除此之外的其他活動，像是與某人見面、運動或演奏樂器之類的，則會精神充沛有活力。

這樣的現象在多項調查中都可見到。整合16項研究對共計12萬5000名兒童與年輕人所做的調查結果，螢幕使用時間1天超過2小時就會提高罹患憂鬱症的風險。時間愈長，風險就愈高。對4萬名兒童與年輕人進行調查後發現，相較於螢幕使用時間短的人，每天使用7小時以上者的憂鬱與不安的症狀達2倍之多。

1天7小時的螢幕使用時間，簡直是超乎想像的久。一整天扣除睡眠、交通往返、上學和用餐時間後只剩下8∼9小時。將這些時間幾乎都耗在手機上的青少年真有那麼多嗎？其實這一點也不稀奇。有1/5的青少年，基本上醒著的時間當中，所有個人的時間都用來直盯著手機瞧。

網路可隨身攜帶的時代

自2010年至2016年，到精神科就診的年輕人急速增加。那段期間，年輕人生活中最大的變化就是開始可以用手機上網。在這個原本幾乎等於不存在的東西上，現在一天平均要花掉4小時。對年輕人，不、對成年人也一樣，如此快速且大規模的行為變化是近代不曾有過的，恐怕也是人類史上前所未有。

如前所述，過度使用手機使得年輕人的精神狀態變糟，是多方面的影響，除了引發壓力使精神狀態惡化之外，也會傷害他們的自尊心。因為臉書的「讚」或Instagram的愛心符號而經常與他人做比較，每一秒都接受來自數百個同世代的年輕人品頭論足，然後感覺自己像是活在金字塔的最底層。

另外一個問題，就是剝奪了其他活動的時間，尤其是那些可以護衛心靈以防失調的活動。每天在螢幕前待上4個小時，兒童或青少年沒有時間去玩樂並與「真正的」社會接觸。就連運動、甚至是好好睡1覺的時間都沒有。對大多數人來說，這也許不是什麼大問題。但是對精神面脆弱的人，還有過度使用手機或社群媒體的人來說，這很可能就是壓垮駱駝的最後一根稻草。

《拯救手機腦》（圖片提供／究竟出版）
《拯救手機腦》（圖片提供／究竟出版）

（本文出自《拯救手機腦》，究竟出版／安德斯・韓森（Anders Hansen），未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）

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