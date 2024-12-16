預防肺癌多吃七彩蔬果、冰糖燉雪梨 少吃燒烤

預防肺癌、保養呼吸道，專家建議少吃燒烤類食物。（圖／123RF）

香港 男星杜汶澤的妻子田蕊妮罹患肺癌，所幸手術成功。專家提醒預防肺癌除了避免吸菸及二手菸，也要遠離空氣汙染 或廢氣。如何保養呼吸道？台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，多吃七彩蔬果，也可自製冰糖燉雪梨。

47歲香港女星田蕊妮日前於社群透露罹患肺腺癌初期，已手術切除，她分享住院照，並向大家報平安：「手術非常成功」，要大家不用擔心。

吸菸及二手菸是導致肺癌最主要的原因，但研究發現，未吸菸者和女性肺腺癌患者持續增加，顯示吸菸以外因素，如家族史等不容忽視。專家指出，預防肺癌建議戒菸、適當生活習慣，如拒吸二手菸、烹煮時開啟排油煙機，為了減少油煙可多選擇水煮、清蒸方式料理。

外出時可戴口罩 ，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露，若當空氣品質狀況不佳時，則避免戶外活動，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；此外，也要生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，透過適當運動，維持身體健康狀態。

許惠玉說，民眾若想維持肺的健康，可從照顧呼吸道做起，包括多吃含抗氧化維生素與植化素的「七彩蔬果」，如番茄、胡蘿蔔、鳳梨、芭樂、藍莓、香菇、洋蔥等，或魚類、堅果類等含Omega-3的食物，也可自製川貝陳皮水、冰糖燉雪梨幫助潤肺。

許惠玉提醒，民眾若想多補充抗氧化維生素與植化素等相關營養素，盡量要從天然食物攝取，而非保健品，更要減少吃燒烤類、油炸類食物，或加工肉品、紅肉。