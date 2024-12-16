我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

預防肺癌多吃七彩蔬果、冰糖燉雪梨 少吃燒烤

林則澄
預防肺癌、保養呼吸道，專家建議少吃燒烤類食物。（圖／123RF）
預防肺癌、保養呼吸道，專家建議少吃燒烤類食物。（圖／123RF）

香港男星杜汶澤的妻子田蕊妮罹患肺癌，所幸手術成功。專家提醒預防肺癌除了避免吸菸及二手菸，也要遠離空氣汙染或廢氣。如何保養呼吸道？台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，多吃七彩蔬果，也可自製冰糖燉雪梨。

47歲香港女星田蕊妮日前於社群透露罹患肺腺癌初期，已手術切除，她分享住院照，並向大家報平安：「手術非常成功」，要大家不用擔心。

吸菸及二手菸是導致肺癌最主要的原因，但研究發現，未吸菸者和女性肺腺癌患者持續增加，顯示吸菸以外因素，如家族史等不容忽視。專家指出，預防肺癌建議戒菸、適當生活習慣，如拒吸二手菸、烹煮時開啟排油煙機，為了減少油煙可多選擇水煮、清蒸方式料理。

外出時可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露，若當空氣品質狀況不佳時，則避免戶外活動，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；此外，也要生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，透過適當運動，維持身體健康狀態。

許惠玉說，民眾若想維持肺的健康，可從照顧呼吸道做起，包括多吃含抗氧化維生素與植化素的「七彩蔬果」，如番茄、胡蘿蔔、鳳梨、芭樂、藍莓、香菇、洋蔥等，或魚類、堅果類等含Omega-3的食物，也可自製川貝陳皮水、冰糖燉雪梨幫助潤肺。

許惠玉提醒，民眾若想多補充抗氧化維生素與植化素等相關營養素，盡量要從天然食物攝取，而非保健品，更要減少吃燒烤類、油炸類食物，或加工肉品、紅肉。

香港 口罩 空氣汙染

上一則

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

延伸閱讀

71歲婦0.8公分肺結節長大1倍 果斷切除證實為早期肺腺癌

71歲婦0.8公分肺結節長大1倍 果斷切除證實為早期肺腺癌
連日降雨 煙火、燒烤禁令取消 亞當斯：仍應節水

連日降雨 煙火、燒烤禁令取消 亞當斯：仍應節水
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
專研亞裔未抽菸罹肺癌 史丹福華裔教授成病例

專研亞裔未抽菸罹肺癌 史丹福華裔教授成病例

熱門新聞

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變