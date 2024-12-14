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喪親之痛走不出 八大症狀確認罹延續性哀傷障礙

范廣元／敏盛綜合醫院身心科醫師
走不出悲傷的「延續性哀傷障礙」，需要專業協助。（圖／AI生成）
走不出悲傷的「延續性哀傷障礙」，需要專業協助。（圖／AI生成）

丹華是全職家庭主婦，因老公中風臥床多年，肩上擔子重，焦慮、失眠總是如影隨形。某次回診，她開口就是壞消息：「老公前日在隔離病房去世，新冠重症發病四天，我只能視訊聯繫，無法見到最後一面。」她心情非常複雜，來到醫院門口時幾乎崩潰，但又瞬間感覺極度不真實。

丹華依傳統辦完七七與百日後，留下無盡空虛。她每日仍替老公牌位送飯菜；看到老公的舊毛衣、花布被，陷入無比生氣悲慟。她氣染疫傳給老公的人、氣病毒凶猛無情、更氣自己的無能為力，常是麻木地過一天。

悲傷能有多長？隨著時間過去，丹華卻走不出來。這狀況應符合「延續性哀傷障礙」，需要專業協助。一般而言，悲傷是失去至親摯愛之時出現的情緒反應。我們在哀悼中經歷痛苦，再逐漸接受失落的事實，重新適應逝者不存在的世界，進而將精神活力投注於新目標。

悲傷有五階段：「否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受」等各種情緒，會交替出現、不斷循環，但有些人則一直無法達到接受階段。

「延續性哀傷障礙」描述出這種持續、過度延長（成人至少12個月，兒童青少年6個月）、有損生活功能的悲傷狀態。主要特徵為患者強烈地渴望和懷念已逝者，思緒一直被其回憶占據。

「延續性哀傷障礙」八症狀包含：自我認同崩潰（如感覺一部分的自己死去）、對亡者死去出現懷疑、避開任何提醒亡者已逝的消息、對亡者的離開有強烈情緒反應（如憤怒、苦楚、憂傷）、重新回歸生活出現困難（如與人相處社交問題、無法培養興趣或計畫未來）、情緒麻木狀態、感到人生沒有意義、強烈的孤獨感等。

此為美國精神醫學會於2022年新增的診斷。據統計，延續性哀傷障礙盛行率已上升至所有失親者的7-10%。

「延續性哀傷障礙」以心理治療為主，目的是促進自然悲傷反應，協助緩解急性情緒，如憤怒、自責、迴避等，達到轉化與整合。臨床上約50%患者同時有憂鬱症狀；30-50%有創傷後壓力症候群；10-20%有焦慮症狀，可輔以藥物改善。

一個寒暑過去，丹華依然悲傷，尤其近年節時，易觸景傷情。很欣慰她已找到新的生活重心，打算回老家茶園幫忙採收。悲傷能有多長，情份就有多長。或許她能慢慢重建平靜的心，也或許就這樣與悲傷和平共存。往後日子不再一樣了，但不變的是她一如既往的思念。（范廣元／敏盛綜合醫院身心科醫師）

中風 失眠 憂鬱症

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