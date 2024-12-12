避免「熱休克」奪命 入浴前防溫差劇變

在日本每年死於熱休克的人數，甚至多於交通事故；示意圖。(圖／RF123)

日本 女歌手、演員中山美穗 在東京都自宅被發現陳屍於浴缸中，警方根據現場研判，死因或許是溺水，或是因為溫度急劇變化而發生了「熱休克」。

中央社報導，「熱休克」指的是因為突然溫度變化引起血壓劇烈波動，導致身體不適或發病。像是從溫暖的房間進入寒冷的浴室，會導致血壓升高、對血管造成負擔，進而引發血管破裂（腦出血），或是血管內側受損引發堵塞（腦梗塞、心肌梗塞）等嚴重後果。另外，浸泡在熱水中之後，身體再次變暖，會導致血壓急劇下降，可能引發貧血或頭暈。

根據日本消費者廳統計，2019年在浴缸內死亡的人數為4900人，其中約90%是65歲以上長者。事故最多的月份是1月，其次是12月，顯示在冬季頻發。冬天因為客廳、房間以及更衣間等，與浴室之間的溫度差異較大，發生熱休克的機率較高。

為了提醒民眾重視「熱休克」，日本政府今年4月發布注意事項時稱，每年「相關死亡人數，是交通事故死亡人數的兩倍」，呼籲民眾不要「自以為身體狀況好，不會發生」，應該具備防範意識。

至於要如何防範「熱休克」，由於發生原因在於溫度差，因此事前打開浴室暖氣，或是使用暖爐加熱更衣間，都可以消除溫度差，防止血壓急速上升。另外，也可以使用蓮蓬頭對浴缸注水，這樣會產生蒸氣，進而加熱浴室。

此外，如果洗澡時溫度過高，會導致血壓急速下降，因此泡澡的水溫應該控制在攝氏40度以下，泡澡時間則要控制在十分鐘左右，不要長時間浸泡。泡到臉部輕微冒汗的程度時，就應該起身，或是採用半身浴。也要避免在餐後或飲酒後立刻泡澡，並在泡澡前多補充水分，防止血液變稠，都有助於預防熱休克。

不過，熱休克不僅好發於高齡者，50歲以上女性，以及40歲以上男性也容易發生。