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記憶衰退、用腦過度 中醫調配天麻「通腦方」改善

記者王思慧／花蓮即時報導
現代人容易出現記憶力減退及認知功能下降，花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融（左）以天麻為底，調配「通腦方」幫助病人。（花蓮慈濟醫院提供）
現代人容易出現記憶力減退及認知功能下降，花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融（左）以天麻為底，調配「通腦方」幫助病人。（花蓮慈濟醫院提供）

現代生活壓力與老化問題普遍，容易出現記憶力減退及認知功能下降，台灣花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融以天麻為底，搭配丹參、艾葉、黃芪、當歸等中藥材與抹草、菌草全株體等，調配「通腦方」，幫助病人。

何宗融說，在「神農本草經」中，天麻被列為上品，主要對人體具有補益強壯作用，記憶力衰退、注意力不集中、思維遲鈍的中老年人、學生及長時間用腦的工作者有幫助。

何宗融指出，經中醫師評估後，結合傳統中醫藥與現代分子醫學的「通腦方」應用廣泛，對於輕微頭痛、失眠及情緒波動等症狀有助益，配合規律運動、均衡飲食及腦力訓練活動等健康生活方式，有助於增強通腦方的效果。

慈濟醫院表示，院長林欣榮帶領中醫部團隊、心血管暨粒線體相關疾病研究中心團隊，今年針對天麻提取物發現具有記憶力改善與神經保護的功能，而「通腦方」未來有望成為巴金森氏症中西合療的新選擇。

副院長黃志揚表示，從試驗中發現，「通腦方」能降低腦神經毒蛋白「α-synuclein」堆積，與調整生理時鐘週期逆轉巴金森氏症神經細胞損傷。從實驗中顯示，當「通腦方」與幹細胞外泌體同時使用時，能加強幹細胞的治療，以及受損神經細胞對幹細胞求援的能力。

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