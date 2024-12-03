3C當玩具 國小到國中近視度數飆最快 控制惡化4方法

醫師提醒，該選擇哪種近視控制方式，事實上無絕對標準答案，定期回診調整控制是相當重要的；示意圖。（圖／123RF）

隨著科技不斷進步、3C產品普及化，現在的小朋友從小就接觸手機、平板等電子產品，導致近視發生年齡越來越早。眼科醫師提醒，手機、電腦是工具而不是玩具，千萬別過量使用，切忌在車上看書和滑手機，一旦視力失控就可能成為高度近視，未來發生併發症 的機率會隨之升高。

成長期的孩子正是眼軸增加快速的時期，一旦沒控制好，度數很容易快速增加，通常在國小到國中這9年的學習階段度數增加最快，若以每年100度的速度來估算，國中畢業時就增加了高達900度，因此，近視控制顯得非常重要。

台灣眼科醫師賴紫庭提醒，學童近視不能輕忽，及早治療與控制，才能讓孩子遠離高度近視傷害，目前常見有四種控制方式：

第一種：散瞳劑是大家最熟悉的近視控制方式，其中短效散瞳劑常用於診間檢查，能消除假性近視，幫助測量實際近視度數。長效散瞳劑可控制近視度數，但可能有畏光、視力模糊等副作用。低濃度長效散瞳劑可降低副作用，提升孩子的接受度。

第二種：夜間睡眠時配戴約六至八小時的角膜塑型片，透過重新塑形角膜來控制並矯正近視，白天取下也可擁有清晰視力。近兩年更發展出AI 數位驗配技術，透過高階角膜地圖儀精準分析角膜上10萬2000多個點，量眼訂製全客製化鏡片，提升矯正效率和視覺品質。但要注意正確配戴、摘取和清潔保養都非常重要。

第三種：學童專用日拋，根據周邊離焦原理將鏡片周邊做成矯正區及近視控制區。建議每日需配戴10小時以上，不超過15小時，每周至少配戴六天才能達到良好的效果。學童專用日拋方便、舒適、免清洗，適合愛運動和睡眠不足的孩子。但切忌戴著睡覺或玩水，使用時要注意手部清潔。

第四種：周邊離焦眼鏡如同一般眼鏡，適合所有年齡兒童，可搭配變色和濾藍光功能，也能合併使用低濃度長效散瞳劑，以控制近視。此方式適合不敢戴隱形眼鏡或睡眠不足的兒童。不過這種鏡片的驗配過程嚴謹，需經過詳細的醫學驗光取得醫師的處方，再透過專業儀器精準定位方可驗配，並記得要定期回診才能達到良好的效果。

控制近視的方式這麼多，要選哪一種呢？賴紫庭醫師分析，透過一連串詳細檢查後，會根據小朋友的度數、角膜形狀，如有無高度散光等情況做評估，同時和家長和孩子討論平時的用眼習慣，進一步找出適合孩子控制近視的方案。若以年齡來區分：九歲以上的小朋友可依據度數及生活習慣，使用上述四種控制近視的工具；至於九歲以下的小朋友通常會優先建議使用長效散瞳劑搭配周邊離焦眼鏡。

賴紫庭醫師坦言，針對該選擇哪種近視控制方式的問題，事實上無絕對標準答案，而是要依據小朋友不同年紀、度數增長的狀況，來調整適合的方式，因此，定期回診就顯得非常重要，透過每次回診，可得知度數增加狀況以及這些控制工具使用方式是否還適用，也可輔助清潔和檢查鏡片，並了解定位狀態，來達到良好的近視控制效果。

降低兒童近視風險該怎麼做？ 賴紫庭醫師強調，近距離用眼除了使用3C產品外，像是玩拼圖、積木、樂高和畫畫、寫功課和閱讀等屬於是近距離活動，都建議每30分鐘要休息10分鐘，閱讀距離則保持35至45公分為佳，每天最好到戶外運動兩小時，在學校下課時也建議到走廊上走走，透過間接日光照射，對近視控制也有幫助。

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