我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

天冷吃麻辣鍋別喝酒精飲品 2族群小心「熱辣腐蝕」

記者林則澄／台北報導
醫師提醒，冬天吃麻辣鍋或一般火鍋切忌暴飲暴食。(本報資料照片)
醫師提醒，冬天吃麻辣鍋或一般火鍋切忌暴飲暴食。(本報資料照片)

麻辣鍋是不少人的冬季首選，但腸胃科醫師提醒，吃麻辣鍋要小心「熱辣腐蝕」， 留意食物太燙和太辣對消化系統的影響，建議餐前先吃蛋白質食物墊胃，且用餐時勿搭配酒精飲品， 緩解對腸胃刺激，消化功能較差或痔瘡患者，應盡量避免吃麻辣鍋。

麻辣鍋的湯底通常包括辣椒、花椒、油脂、醬料等，台灣書田診所胃腸肝膽科主治醫師邱展賢說，麻辣鍋又熱又辣，放入肉類與火鍋料時，可能使許多油脂融在湯底，導致同鍋的其他食材也沾上油脂。如果要避免攝入過多油脂，建議可選擇鴛鴦鍋，以較淡的湯底專煮容易吸油的蔬菜或其他食材，可避免吃進過多油脂。

邱展賢表示，當油脂加上高湯，沸騰溫度逾100℃，注意進食時要注意別燙傷食道，避免食道發炎，甚至增加食道癌風險，食材、湯汁若太燙，可能傷害胃黏膜，辣則間接影響胃酸分泌、增加腸胃蠕動，若腸胃道沒有完全消化食材與油脂，進入小腸、大腸後也增加消化負擔，可能導致拉肚子。

邱展賢說，拉肚子時，未被完全消化的辣與油脂將刺激肛門口，若有痔瘡或肛門發炎，痔瘡就會腫脹，甚至流血，肛門也會疼痛，如同「火燒屁股」；從不吃辣、消化系統較差或本身就有胃潰瘍的人，吃麻辣鍋也可能導致急性腸胃炎、胃出血、胃穿孔等。

不過，邱展賢指出，麻辣鍋具色香味，能讓愛好者滿足口腹之欲，對於經常便秘、消化功能不佳的人，有時也可能幫助解便，「常吃麻辣鍋的話，消化道的耐受力就會比較好，但如果從來不吃麻辣鍋的人，突然吃點小辣可能就會受不了。」

邱展賢提醒，民眾除了據自身承受能力決定能否吃麻辣鍋，也要留意適可而止、避免在用餐時服用酒精。他也建議，餐前先吃不辣蛋白質食物墊胃，避免空腹吃麻辣鍋，都有助於減緩對腸胃及消化系統的刺激。

上一則

這種加工食品很健康 醫分享「蒟蒻」對身體好處

延伸閱讀

醫藥／痔瘡、罹癌、過度捐血… 中老男人也會貧血

醫藥／痔瘡、罹癌、過度捐血… 中老男人也會貧血
坐馬桶逾10分鐘 專家警告不健康：對2處傷害大

坐馬桶逾10分鐘 專家警告不健康：對2處傷害大
麻辣鍋熱量超驚人 2碗湯含鈉量直逼5000毫克

麻辣鍋熱量超驚人 2碗湯含鈉量直逼5000毫克
痔瘡不想開刀？網推5種治療方式 其中4種不開刀

痔瘡不想開刀？網推5種治療方式 其中4種不開刀

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。（本報資料照片）

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

2024-12-04 05:38

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控