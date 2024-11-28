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疲勞、焦慮、難入睡 B群怎麼吃最有效？

陳麗婷
維生素B群是維持能量、緩解壓力、支持身心健康的重要營養素，廣泛存在於全穀類、豆類、蛋類、乳製品、綠葉蔬菜等。（圖/123RF）
維生素B群是維持能量、緩解壓力、支持身心健康的重要營養素，廣泛存在於全穀類、豆類、蛋類、乳製品、綠葉蔬菜等。（圖/123RF）

維生素B群是維持能量、緩解壓力、支持身心健康的重要營養素，且廣泛存在於全穀類、豆類、蛋類、乳製品、綠葉蔬菜等。不過，現代人因生活忙碌，或飲食過於精緻化，例如多半將全穀類、堅果等去皮食用，因而無法攝取足夠的B群，出現疲勞、甚至焦慮，難以入睡等問題。雖然很多人知道，補充B群可以減緩疲勞，但B群種類很多，到底應該怎麼補充才能發揮最大好處？

B群在人體作用為輔酶，也就是輔助酵素代謝營養素的作用，有一種催化的功能。營養師賴怡帆表示，它能更有效率的將飲食中的營養素轉換為能量。嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽也形容，B群所扮演的角色，如同工廠運作時，員工工作不起勁、拖拉、疲憊，將影響整體工廠進度，需要輔助的能量提升工作效率。

尤其對年輕人來說，缺少這部分營養頂多感覺疲倦，但對原本營養較不足或不均的老年人來說，很可能引起貧血，或認知功能問題。

賴怡帆也說，每個年齡層都應補充足夠的B群，且每一種B群種類雖有其特性，但彼此間具有協同性，也就是能夠互相提升彼此的功能，這是補充完整B群的好處。

● 維生素B1

張舜欽解釋，B1對神經系統、肌肉與心臟健康很重要，尤其對經常熬夜、壓力大的人來說，B1有助減少疲勞感。不過，現代飲食中精緻碳水化合物，例如白米、白麵包，恐導致B1攝取不足，一旦缺乏恐引起腳氣病、四肢無力或心臟、神經系統異常等症狀。

● 維生素B2

能促進細胞生長、能量生成，有助於皮膚、眼睛和神經系統健康。B2能協助身體處理來自電子產品的藍光傷害，緩解眼睛疲勞。缺乏時易導致口角炎、皮膚乾燥、眼睛不適等症狀。

● 維生素B3

現代人飲食常為高脂、高糖，而B3能幫助控制膽固醇，有助心血管健康。若缺乏易引起皮膚炎、腹瀉等。

● 維生素B5

對減輕壓力有幫助，適合壓力大的上班族及學生，如果缺乏可能會有疲勞、頭痛及胃腸不適等症狀。

● 維生素B6

有助製造血清素、多巴胺等神經傳導物質，緩解焦慮、壓力，尤其易焦慮、抑鬱或常熬夜，可補充B6穩定情緒，也有助入睡。

● 維生素B7

保護皮膚、頭髮及指甲健康。

● 維生素B9

參與DNA合成，對細胞生長與分裂很重要，尤其備孕、懷孕女性，能預防胎兒神經管缺陷等問題。此外，對素食者或飲食單一的人群，尤為重要。

● 維生素B12

有助維持神經、造血系統健康，幫助記憶及注意力集中。此外，素食者容易缺乏B12應多補充。

如何補充B群？

賴怡帆表示，民眾常同時購買許多保健食品，更要注意劑量與成分，避免B群劑量的疊加，如果長期服用高劑量B群，可能導致噁心、皮膚潮紅、腹瀉等問題，因此，建議依照包裝標示劑量或諮詢醫師建議後服用。

B群提供了人體基礎新陳代謝所需，賴怡帆建議，針對男性與女性不同需求，例如女性可以補充鎂，幫助睡眠品質、維持放鬆好心情，減少骨質流失，補充鐵可維持紅潤氣色；男性補充硒、鋅，可維持男性睪固酮濃度幫助生殖機能、延緩攝護腺肥大等問題。

現代人普遍缺乏B群，男性和女性有不同需求。（林澔一／攝影）
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