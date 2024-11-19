台離世公務員長期高壓工作 醫提5症狀代表「身體在抗議」

勞動部部長何佩珊（右）和政務次長許傳盛（左），為同仁遭霸凌離世事件舉行調查結果公布記者會。(記者邱德祥／攝影)

台灣勞動部19日公布北分署員工輕生案調查結果，認定分署長謝宜容涉及職場霸凌，且情節重大，精神科醫師提醒，各層級主管都要體認到心理衛生的重要，並充分了解員工的能力、家庭狀況等；個人如出現莫名不安、煩躁、健忘、睡不好、容易緊張等，代表已超出能力負荷，進一步出現抗拒，或仰賴菸、酒、咖啡等狀況，加上出現遲到早退等行為，更要及時尋求旁人協助，過多壓力導致表現不好，不要認為是自己的錯，也不用因此自責。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工4日在辦公室死亡，各界將矛頭指向疑因謝宜容霸凌所致，勞動部雖從訪談、匿名問卷及其他事證，都無法證明吳員有遭受長官職場霸凌，但調查也證實謝宜容確有咆哮、侮辱貶低下屬、過度要求等行為，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響，調查認定其涉及職場霸凌，且情節重大。

勞動部長何佩珊表示，吳員離開（辭世）的主因是，長期單獨從事資訊小組工作量過於龐大，壓力太大又缺乏足夠資源協助，導火線是因為負責智能就業服務系統，認為不可行又無處反應，產生挫敗及無力感。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌說，個人對壓力的處理有三個階段，第一階段是「警告期」，如發現自己開始，莫名不安、煩躁、睡不好、健忘、容易緊張等，其實就是身體在發出警告，現況已超過能力可負荷範圍。

如在警告期未察覺，就會進入「抗拒期」，葉啓斌指出，這個階段的個案，會用喝酒、喝咖啡、抽菸，或拒絕社交等方式面對壓力，以及遲到早退等情形，需要尋求他人協助，「當發現難以面對壓力時」，就要尋求如主管、同事的幫忙，或醫療人員的協助；如仍未獲得改善，發展為「崩潰期」，可能產生頭痛、胃食道逆流、憂鬱等身心疾病，甚至可能因此走上絕路。

沒有人願意看到憾事發生，葉啓斌表示，適量壓力可以幫助我們成長、做得更好，「表現不好並不是我們的錯，更不需要為此自責或有罪惡感」，勇敢表達需要幫忙，是自己也是對身旁的人負責，適時肯定自己、彈性調整會讓自己成長，有異狀還是要早點處理、尋求協助。

葉啓斌進一步指出，如出現心理衛生狀態高風險族群，就應該被追蹤，主管在這個過程中扮演一個重要位置，各層級主管都應該認知心理衛生的重要性、對員工了解等，分配任務給這樣的同仁，是否會出現壓力過大或與能力不匹配的狀況，導致當事人壓力過大，如果沒有注意到，代表能力也許不足以勝任主管職。

但也不能一昧苛責主管，葉啓斌表示，有些人單兵作戰能力很好，但成為主管時的壓力反而會很大，所以管理人其實是一門學問，也是心性的鍛鍊，必須要接受相對的訓練、擁有足夠的心理壓力處理能力，才能幫助下屬。

除了公司的心理衛生福利外，家庭也很重要，有些人會將家庭壓力帶到職場，或把工作上的壓力帶回家，「所以在職場上的主管或是公司，也要對員工的家庭狀況有所了解」，例如員工的小孩或伴侶有狀況、感情不睦等，主管就要隨時調整工作，讓其有可以因應的能力。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打全美專線：988，或上988lifeline.org.