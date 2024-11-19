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【食力】路邊野菇「不採不食」 誤食恐食物中毒、嚴重者傷肝腎

文／編輯部
綠褶菇全株有毒，注意不要自行採摘以免誤食。（取材自食力）
綠褶菇全株有毒，注意不要自行採摘以免誤食。（取材自食力）

蕈菇在野地生長，但某些毒蕈菇如綠褶菇與擬灰花紋鵝膏具有高度危險性，誤食這些菇類可能導致中毒症狀，食藥署建議民眾遵守「不採不食」原則，避免誤食。

熱多雨的環境適合許多種類的蕈菇生長，尤其是雨後山間、農地、草地、竹林經常會長出朵朵小傘狀的蕈菇，若摘下煮食可能讓自身暴露於食品中毒的風險。

由於有毒蕈菇可能與部分可食性蕈菇的外觀極為相似，時常導致民眾混淆而發生誤食而引發中毒症狀，如有毒的綠褶菇與擬灰花紋鵝膏可能被當成可食用的菇類。綠褶菇全株有毒，生長季節多為春夏秋季，廣泛分布在台灣平原地區，民眾自行採摘誤食機率大，臨床症狀常見有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎症狀。擬灰花紋鵝膏則含有強烈的毒性成分環肽毒素，可能對人體肝臟、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害。

台灣食藥署提醒民眾看到路邊生長出來之野生菇類，應遵守「不採不食」的原則，也不要餽贈親友，以避免因誤食而危害身體健康。若民眾因誤食不明野菇出現生理不適的中毒症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

(本文授權轉載自食力)

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