疲勞、焦慮、難入睡 B群怎麼吃最有效？

嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽也形容，B群所扮演的角色，如同工廠運作時，員工工作不起勁、拖拉、疲憊，將影響整體工廠進度，需要輔助的能量提升工作效率。（張舜欽提供）

現代人飲食精緻，且全穀類等攝取少，導致人體中B群容易不足，而出現疲勞、甚至焦慮，難以入睡等問題。雖然很多人知道，補充 B群可以減緩疲勞，但B群種類很多，到底應該怎麼補充才能發揮最大好處？

維生素B群的重要性？

維生素B群是現代人維持能量、緩解壓力、支持身心健康的重要營養素，且廣泛存在於全穀類、豆類、蛋類、乳製品、綠葉蔬菜等。不過，許多人因生活忙碌，或飲食過於精緻化，例如多半將全穀類、堅果等去皮食用，因而無法攝取足夠的B群。

B群在人體作用為輔酶，也就是輔助酵素代謝營養素的作用，有一種催化的功能。營養師賴怡帆表示，它能更有效率的將飲食中的營養素轉換為能量。台灣嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽也形容，B群所扮演的角色，如同工廠運作時，員工工作不起勁、拖拉、疲憊，將影響整體工廠進度，需要輔助的能量提升工作效率。

尤其對年輕人來說，缺少這部分營養，頂多感覺疲倦等，但對原本營養較不足或不均的老年人來說，很可能引起貧血，或認知功能問題。

如何補充B群？

張舜欽說，B群屬於水溶性維生素，不會累積在身體中，因此，較不會有過量的問題。但有些人服用B群後卻晚上睡不著，他解釋，每個人情況不同，有些人服用後，晚上睡得很好，有些人則相反，若擔心睡不著，建議在中午前服用。

此外，賴怡帆表示，民眾常同時購買許多保健食品更要注意劑量與成分，避免B群劑量的疊加，如果長期服用高劑量B群，則可能導致噁心、皮膚潮紅、腹瀉等問題，因此，建議依照包裝標示劑量或諮詢醫師建議後服用。